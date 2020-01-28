年節送禮首選！矯正署商品物美價廉、熱銷熱賣！

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅熱賣。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

矯正機關近年推出的自營產品琳琅滿目，透過專業師資教導，並由收容人用心學習產製，用料相當實在、食安品質也有絕對的把關，經過多年的研發及行銷，成功在坊間打出「矯正出品‧食在安心」的好口碑，每每成為節慶熱門伴手禮及團購商品，也曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，掀起搶購熱潮。

屏東看守所的紅豆NI系列產品是這兩年熱銷商品第一名，採用萬丹農夫採收的高品質萬丹紅豆所製成的內餡，製作出各式紅豆產品；臺南監獄推出的自營產品則有手工蛋捲、土鳳梨酥，手工蛋捲使用安佳奶油搭配特殊的配方，使口感吃起來更扎實、不甜膩，土鳳梨酥遵循古法製造的土鳳梨餡，與市面上的鳳梨酥甜膩口感大為不同；雲林第二監獄也有製作手工蛋捲，而與臺南監獄不同的是，雲林第二監獄採用健康的海藻糖、高級低筋麵粉和新鮮雞蛋製成，甚至還獲獎，成為雲林的Google必吃美食之一！

除了甜品以外，還有口味鹹酥的商品，這其中矯正機關最有名的就是臺北監獄的辣味豆干還有宜蘭監獄的蔥油餅了！辣味豆干不加任何化學添加物，經由乾炒及翻炒2小時以上，真空包裝使其熟成且入味，不管當零嘴還是配料都超適合！然而講到宜蘭絕對會聯想到蔥油餅，宜蘭監獄自營產品也不例外，使用在地特產三星蔥，三星蔥細膩的口感甜中帶辛、蔥味香濃提高蔥油餅入口的味覺，讓人不禁想一吃再吃。

年節之後緊接著就是西洋情人節，臺中女子監獄出品的MISS手工巧克力，不只能當過年伴手禮，還能送給身邊的另一半吃的甜蜜蜜；桃園女子監獄的南棗核桃軟糖，不添加任何防腐劑，甜而不膩、不黏牙，都是年節送禮佳品！

矯正機關自營產品近年受到社會的青睞，年度銷貨收入均逾新臺幣5億元，並將盈餘回饋於收容人身上，包括收容人勞作金、飲食費用、改善生活設施及清寒補助等；矯正署期望透過自營產品的銷售，讓社會各界了解收容人在監處遇及矯正教化效能，並給予支持與鼓勵，讓收容人感受到社會的關懷及接納，更盼其終能蛻變成功，順利復歸社會。

