「獄見貓喵‧遇見愛」流浪貓教台東技源受刑人的一堂課

▲「獄見貓喵‧遇見愛」送養活動成功。（圖／法務部矯正署泰源技能訓練所提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署泰源技能訓練所因位處山區，常有懷孕母貓跑進「高牆」裡產子後，便棄養幼貓，該所不捨遭棄養幼貓生命就此殞落；並想給幼貓一個重生的機會，也為讓更多受刑人瞭解尊重生命的可貴，便開始了幼貓的後續安置計畫，也因此不少受刑人開始積極負責、正向的態度面對自己的人生。

泰源技能訓練所構想讓流浪貓入所陪伴收容人，並結合生命品格教育推動「珍惜生命‧關懷監貓」活動，藉此由收容人觀察養育成長過程，培養細心及耐心，進而體會生命成長的意義與價值，重拾生命價值，學習尊重生命。

保育員菜脯（化名）因毒品案入監服刑，參與照顧貓咪相處後，體會到生命成長的價值，深刻反省自己先前吸食毒品危害身體健康之過錯，在高牆內和貓咪的朝夕相處下，產生濃厚的情感連結，由於菜脯即將出所，反而有些許惆悵，因為不捨要與貓咪分離，於是與其家人共同討論後決定在出所時將貓咪領養，讓貓咪成為彼此摯友也是最親密的家人。

在計畫推行下，不僅看見收容人和貓咪的改變，更使收容人與貓咪相互重生，成為彼此互相扶持的夥伴關係重拾生命價值，這也讓人相信，收容人生命品德教育是可以再被建造，改變自我、重拾信心與希望，翻轉未來人生不是夢。

泰源技能訓練所更為了協助這些「無辜入獄」的貓咪，本著尊重生命，提供流浪貓更好環境與不一樣明天，創全國矯正機關之先，首次舉辦流浪貓認養活動供社會大眾認養；並向民眾宣傳認養代替購買之觀念，期喚起更多社會人士加入關懷流浪動物行列，現場提供之流浪貓40隻皆獲得認養，愛心滿滿。

▼「獄見貓喵‧遇見愛」。（圖／法務部矯正署泰源技能訓練所提供）



