中科網路工程負責人穿西裝轉型養豬務農　利用鬼椒種出高價火龍果

▲周柏孝說，種出來的火龍果沒想到會大受歡迎。（圖／周柏孝提供）



記者許展溢／台北報導

拉過保險，曾是中科網路工程負責人，助6、7間工廠，管理超過百位工程師，獨生子周柏孝想到年老父母，於是回家養豬、種火龍果，從天天穿西裝，變成在豬舍打理，他坦言跌破大家眼鏡，自己不適應，但想又不偷不搶，調整心態邊轉型，自學驅蟲法，利用無患子、鬼椒種出一顆要價180元，大受歡迎的水果。

周柏孝8年前離開網路工程業，回家以父母名字打造「清月農場」，他向《ETtoday新聞雲》表示，爸媽一生平凡的過，覺得要替他們做點什麼事，因此先接管家裡養豬場，養啊養，發現不愛養豬，跟以前生活落差太大，且環境髒，又有環保問題，於是在1甲地上開始務農，誓言要種出健康水果。

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▲周柏孝說，當初回家告誡自己這是一條沒有退路，沒有失敗機會的路。（圖／周柏孝提供）



轉型後周柏孝發現早期農民做法都噴農藥，噴到身體不舒服，把膽汁都吐出來，覺得沒必要弄成這樣，既然自己不想吃到這些藥，也不可能給別人吃到，便自學找資料、上課，想出不用藥的驅蟲效果，如巡山發現無患子，全家大小去採，煮出「皂素」噴，搭配世界第三辣印度鬼椒消滅害蟲，抓蟲實驗，濃度從低到高的試，更以香草共值，防治蚜蟲等蟲。周柏孝還笑說，園區還有養鳥吃飛蛾類，4隻蛋鴨巡邏吃鍋牛。

以上絕妙方法讓周柏孝獲首屆永續善農獎，不僅如此，他自己做有機質肥料，將杏鮑菇淘汰掉的菇肥，作為碳來源，人家不要的地瓜皮、芋頭皮，變成氮素的主要來源，調配好碳氮比的比例就可直接做堆肥，自然的結果證明也能種出鮮甜、保鮮期長的水果。

▲▼ 周柏孝種的火龍果1顆2斤可以賣到180元。（圖／周柏孝提供）



周柏孝除栽種火龍果，也種印加果、明日葉，正規劃將農地變成露營區或兒童遊戲區等休閒設施，有感老年化世代來臨，在產果季，當起樂齡農業講師，一台車超過250歲，進園半價，就是希望藉此讓年輕人願意陪長輩出門，把他們當成寶貝，就像帶小朋友出門般，去認識食農教育，回到家也許能自己種種花果，而不是在家給電視看到睡著，進而對年邁年紀有信心，活出尊嚴跟自信，肯定自己。

周柏孝說，當初回家告誡自己這是一條沒有退路，沒有失敗機會的路，轉業過程從0到1，所有事自己來，現在可以很大聲的說，種出來的火龍果比別人好吃，1顆2斤能賣出180元，也許有人會覺得貴，但好品質沒話說，曾到台南擺攤不到4小時賣光光。周柏孝表示，未來還要帶著這些「自然共生」理念繼續走下去。