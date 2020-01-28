法國男誆稱來台創業「借帳戶使用」　女險遭詐成人頭帳戶

▲法國籍男子在通訊軟體誆稱來台創業要女子借用帳戶，險讓對方變成人頭帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

日前1名女子慌張的跑到派出所報案，聲稱自己在通訊軟體認識1名自稱法國籍的男子，聲稱有便宜家具可以買，要女子匯款到指定帳戶，但女子驚覺有異報警，最後警方查出該指定帳戶竟是另名女子所有，該女也表示自己也遭該名男子詐騙，險成人頭帳戶。

警方調查，45歲的莊姓女子日前跑到中正二分局南昌路派出所報案，表示自己在通訊軟體上認識1名自稱法國籍的男子，且該男子宣稱自己是進口家具經銷商，可以買到低於市價的家具，但卻要莊女先匯款到國外帳戶。

但莊女要求對方提供台灣的帳戶方便日後有糾紛比較好處理，對方提供一個台灣帳戶莊女依約匯出45萬多元，但卻對方取消交易，但男子卻反而聲稱錢沒有轉到國外帳戶，並提供台灣帳戶的所有人電話要莊女請求對方返還款項。

莊女驚覺有異報警處理，警方獲悉後尋電話聯繫1名王女到派出所，王女表示，自己也在通訊軟體上認識該名法國籍男子，男子宣稱要來台灣拓展事業，但沒有台灣的銀行帳戶，所以希望借用王女的帳戶。

王女因曾經替該名男子轉匯過1筆錢至男子的海外帳戶，但事後覺得相當不對勁，所以才會終止莊女匯入的款項交易，事情釐清後也讓莊女省下45萬多元避免受害，莊女也相當感謝警方的細心辦案。

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