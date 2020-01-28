起源於戰國時代！赤壁魚糕柔滑綿軟民眾「無糕不成席」

▲赤壁魚糕。（圖／讀者提供）

記者馬叔安／綜合報導

赤壁魚糕是湖北南部赤壁地區的特色菜餚，發源於戰國時代，以魚為主料，再輔以少量的淨豬肉和薑、蒜等佐料混合調和而成，以鮮嫩、柔滑、綿軟的獨特風味，成為當地一種極其地道的珍饈。魚糕在當地又稱「肉糕」，民眾素有「無糕不成席」之說。

《人民日報》曾介紹，製作赤壁魚糕第一步是把選好的鮮魚去鱗破肚，用利刃剁掉首尾，去其鰭翅，剔淨硬刺，刮下片片魚肉，放在清水。第二步是將其撈出瀝乾，與選好的淨豬肉和薑、蒜一起，剁成肉泥。

第三步是將肉泥移進木盆之中，放入適量的澱粉、精鹽和味精，用手著力打漿調和二至三個小時，使其充分均勻。第四步是將魚糕用文火慢慢蒸騰，趁熱將整個蒸籠一並卸下，將蛋黃塗抹在熱氣騰騰的魚糕表面，再用文火繼續蒸騰半個小時。第五步是待蒸熟的魚糕自然冷卻後，將其切塊拉條，然後裝盤入碗，再次放在蒸籠內蒸熱蒸透。

相傳戰國時楚都紀南城內有一家專門烹制鮮魚的酒店，一年夏天，店主購進許多鮮魚，客人少，剩魚多，眼看魚肉將腐，店主急中生智，做成魚糕。

魚糕經後人不斷改進，在用料和製作上，取肥大鮮魚去刺、漂洗，加以適量的豬板油或肥肉，剁成肉泥，再加蛋清、生粉及生薑等調料，拌勻後入籠蒸熟，即可食用，若配上肉丸、豬肚、豬腰、木耳、黃花裝碗更佳。

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