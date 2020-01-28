捷運廁所目睹「洗手台擤鼻涕」…他噁評：害我不想去洗手　鄉民紅字噓一排

▲原PO看到有人在洗手台擤鼻涕。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「在公用洗手台擤鼻涕正常嗎？」說他在捷運廁所看到一個年輕人在洗手台擤鼻涕，當下覺得蠻詫異，「旁邊不是有衛生紙嗎？幹嘛要弄得這麼不好看（說真的我覺得蠻噁的）」，忍不住問問其他人怎麼看這樣的行為，「害我完全不想去洗手……」

這位網友文中表示，「剛剛在捷運趕車，剛好內急所以跑去捷運內的廁所」，結果一進去廁所，就看到一個年輕人在洗手台擤鼻涕，「我看過漱口刷牙洗臉，第一次看到壓著單邊鼻孔在擤鼻涕。」看到這一幕，他忍不住覺得噁心，認為旁邊就有衛生紙，雖然有些人在家習慣這樣擤鼻子，「可是這是公共場所誒，不該有點衛生概念用衛生紙嗎？」

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▲原PO認為，比起洗手台擤鼻涕，用衛生紙觀感教佳。（示意圖／記者黃克翔攝）

看到貼文後，就有人認為沒什麼，「我覺得還好啊！水比衛生紙舒服」、「擦手紙痛啊！又不環保你大驚小怪」、「對過敏的人而言衛生紙的屑屑反而會更過敏～而且鼻子會破皮」、「鼻過敏的人會這樣，症發時似乎用紙擦就鼻腔受傷，相對用水比較舒緩」、「管太多，他有沖乾淨就好。」

不過也有網友說，「蠻正常的，只是有其他人在場的話我不會這麼幹」、「不知道有沒有病菌散播的問題」、「我在家也會這樣，但在公共場所不會，這動作被別人看到蠻羞恥的」、「怎麼保證在擤鼻涕的時候鼻水不會噴在水龍頭？」大部分的人則表示，只要沖乾淨就好，畢竟上完廁所也是要先碰水龍頭，所以也沒什麼差了。

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