跨國熱戀3個月沒過面...她「為愛沖昏頭」奔銀行匯15萬　警妙招挽救悲劇

▲女子差點遭到網路愛情詐騙。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）



記者林昱萱／屏東報導

一名女子日前到銀行要求轉匯現金5000美元，但因為支吾其詞無法交代清楚，讓行員懷疑女子遭到詐騙，趕忙報警請警方到場協助，而女子起先不願透露太多，但在警方溫情的攻勢與協助下，才將整起事件的來龍去脈說了出來，而警方也進而發現，女子是受到了網路愛情詐騙，及時阻止了一場悲劇。

潮州分局中山路派出所日前接獲銀行報案指稱，有女子臨櫃要辦理境外銀行匯款，匯款金額高達5000美金（約等同新台幣153000元），且同時還不斷用LINE與對方傳遞訊息，被詢問匯款用途時，卻支吾其詞無法交代清楚，懷疑女子遭網路詐騙陷阱。

該名女子本來告訴警方，是要匯款給香港親戚應急，在警方的溫情勸說下，才逐漸卸下心防，提供手機LINE通訊內容給警方查看，而警方發現其對談內容為網路愛情詐騙老哏，男網友假藉香港公司營運資金周轉不靈，請求女子金援匯款至所指定的境外銀行帳戶。

警方深入了解後發現，女子與男網友僅交友3個多月，平時僅以LINE互相聯繫，與男網友素未謀面，且不知其真實姓名與年籍資料，經員警耐心勸說及提供相關詐騙案例佐證之下，讓她從異國戀的美夢中驚醒，終止匯款動作，保住多年來的積蓄。

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