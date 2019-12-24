人妻IG發文「不要臉」猛嗆 ：狐狸精非常會吹喇叭！還貼上本人照　她崩潰求償

▲小乃的行徑讓小雨崩潰提告。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

一名女子「小乃」（化名）認為丈夫與「小雨」（化名）有染，因此就轉貼對方的貼文，並寫下「敢動別人老公的主意，就叫狐狸精」、「有風聲聽說這狐狸精非常的會吹喇叭」等文字，讓小雨不堪其擾，甚至還因為這樣受到朋友誤會，因此氣得一狀告上法院。

判決指出，小乃在社群軟體上，引用小雨的圖文，並發表，「敢動別人老公的主意，就叫狐狸精」、「有風聲聽說這狐狸精非常的會吹喇叭」、「一個女人和我老公和朋友聊天，到半夜只剩兩個人關在房間裡嗑藥吸毒，還能幹嘛哩」、「不要臉當隻狐狸精也叫很正向嗎」、「真的是母豬賽貂蟬」等語，以此指稱小雨誘惑她的老公，並發生性行為，甚至還標註小雨的帳號，並張貼對方的照片表示，「破壞我們這家的人之一」。

小雨為了維護自己的名譽，尋求律師提起訴訟，而整個過程讓她身心煎熬，情緒也因此焦慮異常，進而影響工作與睡眠。另外，由於小乃多次在網路上發表指責小雨的文章，也讓小雨受到不少朋友的誤解。對此，法官判決，小乃應賠償小雨5萬元。

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