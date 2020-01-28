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澳洲潛艦國造「血淚經驗談」　12艘潛艦最終成本4.7兆

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▲▼澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

▲澳洲也在進行潛艦國造，盼取代現役的柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

記者林彥臣／綜合報導’

潛艦國造是總統蔡英文上任之後力推的重點國防政策，同樣也在力拚潛艦國造的澳洲，提供了一項值得台灣借鏡的經驗談，澳洲的國防部官員指出，澳洲新建的攻擊潛艦艦隊最終成本將花費2250億澳元（折合新台幣4.7兆），其中有光是未來的維護成本就要佔了1450億澳元。

根據澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲海軍潛艦建造計畫負責人薩穆特少將（Greg Sammut）在2019年11月出席參議院聽證會時表示，建造12艘法國設計潛艦的成本，已經從3年前的500澳元（折合新台幣1兆），攀升到現在的至少800億澳元（折合新台幣1.7兆），如果再計算至2080年以前維持和升級潛艦的費用，按照通貨膨脹調整將會達到1450億澳元（折合新台幣3兆）。

澳洲工黨還抓住一項數據，指稱建造的時間表又延後1年，是否為預算超支的原因。對此薩穆特解釋，之前引用的2022~2023年的時間表，主要適用於人員申請與訓練、廠房、工具建造，與潛艦殼體的耐壓測試。

澳洲國防部發言人表示，國防部堅持使用常態成本，也就是不考慮通貨膨脹來計算，將估算值與實際成本比較，是比較好的方法，會上概算的數字，並不代表潛艦建造成本發生了變化。

▲新一代澳洲梭魚級潛艇的概念圖。（圖／翻攝自澳洲皇家海軍官網）

▲新一代澳洲梭魚級潛艇的概念圖。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

澳洲戰略政策研究所高級分析師赫勒（Marcus Hellyer）指出，之前曾估計潛艦建造費用為790億澳元，未來的潛艦計劃達到這個總價並不令人驚訝。

赫勒強調，潛艦是我國目前維護成本最昂貴的武器，每年要花費6億（折合新台幣12.5億）的預算，「但是最後一艘潛艦的交付期是2054年，預計會服役到2080年，如果考慮到這一點，1450億的維護成本就不足為奇了」。

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