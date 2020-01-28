初四接財神5個小撇步大公開！　「願望明確」拜對旺整年

記者黃翊婷／綜合報導

依據民間習俗，農曆正月初四是財神到凡間賜福的時候，許多人都會在這天「迎財神」，但到底該怎麼做才能讓新的一年財運強強滾呢？其實只要記住五大步驟，正確祭拜財神，說不定真的就會發大財哦！

▲新年期間許多民眾都會到廟宇走春、求好運。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文內容無關）

首先是供品的部分，傳聞財神喜歡甜食、不吃豬肉，所以要先準備好壽金、刈金、土地公金以及五路財神金，還有3到5種的水果、餅乾、糖果等等。接著第二個步驟，進到廟裡後要先到天公爐拜拜，再祭拜主神，接下來就依照廟方指示的順序，前往偏廳拜財神。

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第三個步驟是關於講述願望，大多數的人都希望能夠賺大錢，但願望內容不能太空洞，最好可以列出一個明確的目標，例如希望下個月的業績可以成長20％。

▲拜財神要準備刈金。（示意圖／ETtoday資料照）

第四個步驟則是要等到香燒到剩下二分之一或三分之二，再把供品拿回來並焚燒金紙。最後一個步驟就是進出廟宇時，一定要記得「青龍方入，白虎方出」的規則，以神明的視角來說應該是「左進右出」，換成一般民眾的話就是「右進左出」。

遵循以上五個簡單的步驟，正確拜財神，也許新的一年財源就會滾滾來，民眾過年走春，不妨前往與自己有緣的財神廟碰碰運氣，說不定就能獲得財神爺加持哦！