為電磁炮上艦打強心針　陸證實055採領先美10年電推技術

▲055型飛彈驅逐艦南昌艦。（圖／翻攝自人民畫報）

軍武中心／綜合報導

為航母打造最強而有力的「帶刀侍衛」，中國在首艘055型導彈驅逐艦「南昌艦」入列後，持續加快建造同型艦艇速度。055艦研發商中船重工701所近日發表文章披露，該型艦已實現境內首次、世界空白的「電推技術」，證實了中國國寶級專家馬偉明早在2014年就早已預言中國艦艇將採「中壓直流技術」的說法。

所謂的「電推」指的是「艦船中壓直流綜合電力推進系統」。馬偉明院士曾指出，中國是全世界唯一在船艦上使用中壓直流綜合電力系統的國家，美國則是使用中壓交流技術。綜觀全球海軍實力強大國家中，2009年7月服役的英國45型驅逐艦，為世界上首艘採用中壓交流綜合電力系統的水面主戰艦艇，此外包含英國CVF航母、美國DDG-1000驅逐艦、法國「西北風」級兩棲攻擊艦等皆採用中壓交流綜合電力系統。

相較於中壓直流電流，中壓交流系統的設備體積和重量較大，系統效率低、穩定性差和連續供電性差等因素。馬偉明表示，上述缺點都是導致美國的電磁彈射、全電推進和電磁炮技術，都比中國落後，「美國才剛開始研究中壓直流，至少要十年才能趕上中國。」

▼055艦不斷下水餃。（圖／翻攝自環球時報）

資料顯示，採用全電推進的戰艦擁有四大優勢。一、艦艇動力效率非常高，可以節省大量的燃料；二、艦艇的噪音可以大幅度降低，對於戰艦進行反潛作戰非常重要；三、可以為艦艇提供更大的電力供應，更充足的電力也為裝備電磁炮打下基礎；四、採用全電推進的戰艦在維護方面更為簡單，戰艦的維修周期減少。

據了解，中國的艦船中壓直流綜合電力推進系統早在「十個五年」計劃中就已開始，可以說起步得相當早，當然該系統最備受期待無疑是充足電力，能在未來一舉推進055艦裝備電磁炮。美國財經網站CNBC曾引述知情人士指出，中國電磁炮能以最高每秒1.6英里（2.57公里）的速度，擊中124英里（198公里）之外的目標，預計將在2025年完成部署。

該外媒更進一步報導，中國的電磁炮首見於2011年，於2014年開始測試。在2015年至2017年期間，該武器經過校準後，能達到更遠的射程，殺傷力也增大。直至2017年12月，中國的電磁炮正式安裝上艦，並展開海上測試，其他國家都還無法辦到。

▼解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）