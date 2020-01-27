　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為電磁炮上艦打強心針　陸證實055採領先美10年電推技術

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼055型飛彈驅逐艦南昌艦。（圖／翻攝自人民畫報）

▲055型飛彈驅逐艦南昌艦。（圖／翻攝自人民畫報）

軍武中心／綜合報導

為航母打造最強而有力的「帶刀侍衛」，中國在首艘055型導彈驅逐艦「南昌艦」入列後，持續加快建造同型艦艇速度。055艦研發商中船重工701所近日發表文章披露，該型艦已實現境內首次、世界空白的「電推技術」，證實了中國國寶級專家馬偉明早在2014年就早已預言中國艦艇將採「中壓直流技術」的說法

所謂的「電推」指的是「艦船中壓直流綜合電力推進系統」。馬偉明院士曾指出，中國是全世界唯一在船艦上使用中壓直流綜合電力系統的國家，美國則是使用中壓交流技術。綜觀全球海軍實力強大國家中，2009年7月服役的英國45型驅逐艦，為世界上首艘採用中壓交流綜合電力系統的水面主戰艦艇，此外包含英國CVF航母、美國DDG-1000驅逐艦、法國「西北風」級兩棲攻擊艦等皆採用中壓交流綜合電力系統。

相較於中壓直流電流，中壓交流系統的設備體積和重量較大，系統效率低、穩定性差和連續供電性差等因素。馬偉明表示，上述缺點都是導致美國的電磁彈射、全電推進和電磁炮技術，都比中國落後，「美國才剛開始研究中壓直流，至少要十年才能趕上中國。」

▼055艦不斷下水餃。（圖／翻攝自環球時報）

▲▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

資料顯示，採用全電推進的戰艦擁有四大優勢。一、艦艇動力效率非常高，可以節省大量的燃料；二、艦艇的噪音可以大幅度降低，對於戰艦進行反潛作戰非常重要；三、可以為艦艇提供更大的電力供應，更充足的電力也為裝備電磁炮打下基礎；四、採用全電推進的戰艦在維護方面更為簡單，戰艦的維修周期減少。

據了解，中國的艦船中壓直流綜合電力推進系統早在「十個五年」計劃中就已開始，可以說起步得相當早，當然該系統最備受期待無疑是充足電力，能在未來一舉推進055艦裝備電磁炮。美國財經網站CNBC曾引述知情人士指出，中國電磁炮能以最高每秒1.6英里（2.57公里）的速度，擊中124英里（198公里）之外的目標，預計將在2025年完成部署。

該外媒更進一步報導，中國的電磁炮首見於2011年，於2014年開始測試。在2015年至2017年期間，該武器經過校準後，能達到更遠的射程，殺傷力也增大。直至2017年12月，中國的電磁炮正式安裝上艦，並展開海上測試，其他國家都還無法辦到。

▼解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）

解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」深溝現形
澎湖4疑似病例隔離2天　武漢肺炎「檢驗結果」出爐！縣府緊急說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

矮子也能開戰機！美軍放寬飛官身高限制　F-35連坐墊都能迎合「更多體型」

16周砍一半官兵！　陸軍特戰「14名突擊兵」5天4夜期末成效驗收

為電磁炮上艦打強心針　陸證實055採領先美10年電推技術

南海撞機EP-3E受損迫降　機組員情急淋咖啡銷毀電子設備

美太空軍首任掌門人就職！　司令履歷曝光「出身軍人世家」 

美專家要求使用MC-130J作戰版　預計2021年完成

不爽軍中練刺槍術「沒子彈應該撤退」　網笑：是不是拿不起槍？

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

矮子也能開戰機！美軍放寬飛官身高限制　F-35連坐墊都能迎合「更多體型」

16周砍一半官兵！　陸軍特戰「14名突擊兵」5天4夜期末成效驗收

為電磁炮上艦打強心針　陸證實055採領先美10年電推技術

南海撞機EP-3E受損迫降　機組員情急淋咖啡銷毀電子設備

美太空軍首任掌門人就職！　司令履歷曝光「出身軍人世家」 

美專家要求使用MC-130J作戰版　預計2021年完成

不爽軍中練刺槍術「沒子彈應該撤退」　網笑：是不是拿不起槍？

洋基連10年缺席世界大賽　大灑幣簽柯爾創投手合約紀錄

1996年Kobe遊戲史上初登場　最年輕獲發行同名遊戲球員

21歲登《中國好聲音》爆紅！　4導師全轉身…他曝「5年低薪駐唱」心酸

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

軍武熱門新聞

軍中練刺槍術　網笑：拿不起槍？

越南民間自製微型潛艦　成功潛航水下60公尺

陸證實055採領先美10年電推技術

美專家要求使用MC-130J作戰版

美太空軍首任掌門人就職

南海撞機EP-3E迫降　機組員淋咖啡銷毀設備

突擊兵92期結訓　傳承突擊兵精神

矮子也能開戰機　美軍放寬飛官身高限制

只有9國出產：重型魚雷比巡弋飛彈貴10倍

F-3將研發　日本面臨英、美兩強技術抉擇

俄羅斯中將：將研發10款最新武器

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

中國電推技術打趴美國　「055型驅逐艦」入列服役

當兵怎麼摺棉被才專業？　網嗆：聲控摺好

更多熱門

相關新聞

軍中練刺槍術　網笑：拿不起槍？

軍中練刺槍術　網笑：拿不起槍？

當過兵的民眾應該都記得，「刺槍術」是必備的單兵戰鬥訓練之一，但是在現代化的戰爭當中，刺槍術訓練的存廢一直是看法相當兩極的話題，支持刺槍術的一方普遍認為，刺槍術是基礎體能與精神戰力的展現，反對的一方則認為，在現代化戰爭已經不具備實用性。

中國電推技術打趴美國　「055型驅逐艦」入列服役

中國電推技術打趴美國　「055型驅逐艦」入列服役

055艦象徵二戰後中國技術首超美國

055艦象徵二戰後中國技術首超美國

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

關鍵字：

055艦055型驅逐艦電推中壓直流南昌艦大陸軍武軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面