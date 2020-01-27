不爽軍中練刺槍術「沒子彈應該撤退」　網笑：是不是拿不起槍？

▲刺槍術在現代戰爭中是否還具有實用性引發討論。（圖／陸軍提供）



記者林彥臣／綜合報導

當過兵的民眾應該都記得，「刺槍術」是必備的單兵戰鬥訓練之一，但是在現代化的戰爭當中，刺槍術訓練的存廢一直是看法相當兩極的話題，支持刺槍術的一方普遍認為，刺槍術是基礎體能與精神戰力的展現，反對的一方則認為，在現代化戰爭已經不具備實用性。

在粉絲專業「靠北長官3.0」上有網友po文表示，看到刺槍文，不用想也知道下面一堆護航的人，可以看到有人說子彈打完時可以刺槍殺敵、有人說可以練態度，可是大家既然都想過子彈可能不夠會打完，卻沒有一個人想到要向上級建議提高單兵基本攜行量，就算子彈打完或即將用罄，你還會繼續執行任務嗎？你真的打算衝向前去拼刺刀？二戰日本軍早就用過了而且證明不可行，我想當你子彈即將用罄應該是撤退到安全的後方或者向上級請求補給才對。

Po文指出，刺槍術訓練的優先順序從來都不會是排在前面的，佔總訓練量的比重也不多，更不用說還是訓練國軍「純表演形式」的刺槍，試問護航刺槍術的網友，對於「射擊」到底了解到哪裡？

▲原PO認為合格步槍兵只學會步槍臥射是不夠的。（圖／翻攝自美國陸軍）



Po文指出，槍枝基本的操作、呼吸和射擊、故障排除、各種戰術射擊姿勢和移動、快速彈匣更換、左右側射擊、主副武器切換、負傷單手射擊、低光源或夜間射擊，甚至更進階的多人相互配合的限制空間戰鬥，這些都有概念甚至已經熟悉到像是吃飯呼吸一樣自然了嗎？如果答案是只知道臥射打6發，故障排除還需要助教或安全軍官來幫忙的話，「我可以百分之百告訴你，你現在應該學的絕對不是『刺槍術』，這會在戰場上害死你自己的！」

Po文指出，國軍學「刺槍」不學「射擊」，那就像準備考試時，不整本書去研讀，而單獨只背特定的幾題，並且由衷的希望這幾題考試會出，想當然爾，考試結果是好是壞大家都心知肚明。

Po文指出，最後講的是幹話，臥射6發加上刺槍，好像是去打第一次世界大戰才會有的訓練，在壕溝裏射擊然後子彈沒了上刺刀往前衝，嘴裡念念有辭「國軍萬歲、中華民國萬歲！」，然後黃埔軍人死得其所！「這是2019的現代化軍隊該會有的訓練嗎？還是我的錯覺而已？」

網友留言表示，「戰術射擊不是特戰專利好嗎，一堆人沒搞清楚狀況跟現代戰爭模式的改變 可悲呀！」、「現代戰爭的觀念都沒有，只有義和團的大刀隊（刺槍）送死團真的很了不起」、「除非經過改良不然以現在的刺槍術只剩下表演性質了」。

但也有網友持反對意見表示，「好啦！先別說實用性如何，你是不是槍拿不起來？在見笑轉生氣？」、「子彈總是會打完，難道你以為打電動一樣子彈無限嗎，不學刺槍術等著被砍嗎」、「說這麼多，原來你只是想表達自己甚麼都沒有學好甚麼都不會阿」。



►不再眷戀青春，因為我持續擁有。