中國電推技術打趴美國　「055型飛彈驅逐艦南昌艦」入列服役

▲「055型飛彈驅逐艦南昌艦」入列服役，設計師表示這是中國國產化的里程碑。（圖／翻攝新華社）

實習記者簡立宇／綜合報導

中國船舶重工集團701研究所設計的「055型飛彈驅逐艦南昌艦」於1月12日在青島軍港加入戰鬥序列，並使用「世界空白」的電推技術。「中國船舶701所」在微信公眾號表示，「中國海軍驅逐艦實現了『從第三代到四代』的跨越，人民海軍擁有了噸位最大、作戰能力最強的驅逐艦。」

南昌艦在2017年6月28日下水，2019年4月23日參加慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵活動，是中國自主研制的055型萬噸級驅逐艦首艦，突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

「中國船舶701所」的貼文「給萬噸君的一封情書」中，設計師們表示，「這條船在平台和作戰方面的性能，可以說位於世界前列」、「在歐美技術封鎖、禁運等環境下，我們開始國產化的跋涉，研製出新的推進系統。」

南昌艦所使用的「電推」技術即「艦船中壓直流綜合電力推進系統」，根據中國船舶701所表示，該系統比西方國家頂規的「航艇中壓直流綜合電力推進系統」還先進，對潛艇能量能更好控制。然而701所也表示，這套技術也存在供電不連續、系統效率低等缺點。

據《多維》報載，中國軍事專家張召忠表示，055型驅逐艦讓中國技術在二戰以來首次超越美國海軍。對次威脅，美國籌畫下一代「大型水面戰鬥艦」（LSC），希望能取代「提康德羅加級巡洋艦」（Ticonderoga-class cruiser），作為美國海軍2030年以後編隊護航艦艇的主力。

▼「中國船舶701所」表示「中國海軍驅逐艦實現了『從第三代到四代』的跨越。（圖／翻攝新華社）