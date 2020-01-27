穿越百年重現江戶風華！　日本五大浮世繪師展亮點一次看

▲日本浮世繪五大繪師展來台了，穿越百年時空重現江戶時代風華，而葛飾北齋的經典作品「神奈川沖浪裏」，還結合絕美鏡面和聲光效果超吸睛。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

陣陣滔天巨浪，不斷激起白色浪花，鏡面結合聲光效果，重現經典浮世繪「富嶽三十六景：神奈川沖浪裏」，震撼力十足！另一頭藝伎在橋上緩緩行走，一旁整排倉庫一路延伸到江戶城，神還原「富嶽三十六景：江戶日本橋」，讓人彷彿走進畫中。

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▲▼現場用投影呈現日本國寶級大師葛飾北齋的「神奈川沖浪裏」，另一頭則打造「富嶽三十六景：江戶日本橋」實景，供民眾拍照打卡。（圖／記者陳家豪攝）

這兩幅浮世繪來自日本國寶級大師葛飾北齋的作品，共同點是以富士山為背景，時藝多媒體展演活動部經理吳嘉芳表示，葛飾北齋會用不同角度去畫不同時期和氣候的富士山，「可以看到『神奈川沖浪裏』的海浪背後，有一座藍色的小富士山，同時展出的赤富士『凱風快晴』，整個富士山上面就是有漂亮的雲朵、藍藍的天空，黑富士就是山腳下可以看到有閃電。」

▲「凱風快晴」又稱赤富士，整個山頭有漂亮雲朵和藍天。（圖／時藝多媒體提供）

一條條棉線就像是下起大雨，還用木材打造一座橋，把歌川廣重的「大橋驟雨」行人紛紛躲雨的情景，也3D立體化搬進展區，現場有熱愛日本文化的民眾，特地穿和服來朝聖。

▲▼歌川廣重的浮世繪「大橋驟雨」，也3D立體化搬進展區。（圖／記者陳家豪攝）

也有民眾分享看展心得：「對整個江戶時代描述，風土人情還有當時代的生活方式，印象非常深刻，尤其是各個畫師畫風的技巧都非常不一樣，能夠把版畫做到這麼出神入化，真的是讓人嘆為觀止。」

不只大玩創意，展覽從活躍在浮世繪界五大繪師中，挑選146件經典真跡來台，共有五大展區，重現江戶時代風華。

▲喜多川歌麿最受歡迎的「大首繪」美人畫作品都只描繪上半身，展區挑選幾幅美人繪作品做成大型人物雷切。（圖／記者陳家豪攝）

▲東洲齋寫樂擅長描繪演員，凸顯演員生動的表情。（圖／時藝多媒體提供）

時藝多媒體展演活動部經理吳嘉芳強調：「最主要的風格是以一般平民的生活為出發點，喜多川歌麿可能就是畫半身的美人胸像，可以清楚看到表情跟手指的細節，東洲齋寫樂的畫作，就是畫演員，表情會比較詭異一點。」穿越百年時空，帶領民眾一探江戶時代的市井百態與浮世繪文化之美 。

