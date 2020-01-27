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台灣進入5G建設關鍵年　最快7月推資費服務上路

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▲▼中華電信5G（示意圖／中華電信提供）

▲中華電信推5G。（示意圖／中華電信提供）

記者陳政錄／綜合報導

2020年，台灣將進入5G建設和應用的關鍵年，5家電信業者1月中旬豪砸千億台幣，完成頻寬的數量競價後，年後2月下旬將辦理位置競價，其中中華電信最快預估在7月，就可提供5G服務和公布資費，其餘電信業者也預計在Q3陸續上路。

總統蔡英文在去年出席電信業者活動時，曾表示，2020年台灣就會完成5G第一波釋照的作業，與日本、韓國、美國等主要國家，正式同步進入5G時代。

▲▼1月16日5G數量競競價結果，各頻段得標頻寬數量分布。得標者名單、得標頻寬、單價及總價（圖／NCC提供）

▲1月16日5G數量競競價結果，各頻段得標頻寬數量分布。得標者名單、得標頻寬、單價及總價（圖／NCC提供）

今年大選連任後，她再度強調，要強化AIOT，包括AI、5G應用，並任命行政院副院長陳其邁，為首任資安長，協助推動5G發展。

今年1月16日，台灣首波5G競標第一階段落幕，5家電信公司合計暫時總標金為1380.81億元，其中亞太電信棄標熱門的3.5GHz，台灣之星則棄標技術尚未成熟的28GHz頻段；2月21日，將進行第二波位置競標，決定各業者的頻譜位置。

觀察各家電信業者規劃時間表，中華電信董事長謝繼茂曾說，要成為第一家推出5G服務的電信業者。在中華預計7月開台下，台灣大、遠傳、亞太電信也計畫第三季開台，台灣之星則尚未明確時間。

對此，行政院及國家通訊傳播委員會（NCC）也表示，將嚴格關注各項費用制定的合理性，不希望5G定價高於4G開台初期水準。

▼5G還沒正式商轉，電信商搶先做應用體驗。（圖／業者提供）

▲▼5G還沒正式商轉，電信商搶先做應用體驗。（圖／業者提供）

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