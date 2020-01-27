鑽戒結合芬香幸福記憶　銀座白石調查出台灣人鑽戒偏好

▲銀座白石推出買鑽戒送香水活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

日本婚鑽品牌銀座白石在過去一年持續拓展事業版圖，除在台新增台南、桃園及台中等3家直營門市外，更先後於香港、上海展店。期望以實體店面、新媒體操作的方式提高市佔率之餘，品牌亦企圖透過串聯相關產業，擴大婚嫁市場商機。而為了迎合西洋情人節，銀座白石特別與香水品牌LFP合作，推出以熱銷戒款為靈感研發的同名基底香調。

為迎接2月即將到來的西洋情人節，銀座白石找來台灣半訂製香水品牌LFP（Laboratory of Fragrance & Perfume）合作，以旗下「Bouquet」、「Ever After」、「Smiling Jasmine」、「Saint Glare」、「White Lily」等5款熱銷戒款為靈感研發同名基底香調，贈予2月1日至29日期間於全台品牌門市任購一款訂婚鑽戒或結婚對戒的消費者，只要填寫香味訂製小卡，即可獲得由調香師打造的專屬100ml訂製香水。

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藉由香水味道創造情侶的幸福記憶，銀座白石還加碼公布中港台及日本消費者選購鑽戒的喜好統計，發現喜愛於日常生活佩戴婚戒的日本消費者，偏好挑選20至30分的小克拉鑽戒，而香港、上海等地的消費者則偏愛鑲嵌大克拉數主鑽的款式，而與日人品味接近的台灣市場，款式上較為喜愛主鑽周圍鑲飾小鑽的設計，讓視覺呈現上更加華麗吸睛的效果。

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