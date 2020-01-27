「不吃回頭草」可能是笨馬！心理作家點出「內在模式」　缺乏彈性=堅守病毒信念

▲「渣男」可能是你養成的，心理師點出內在模式。（示意圖，與當事人無關／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

「別人怎麼對你，都是你教的！」擁有20多年資歷的重量級心理學導師黃啟團，也是大陸知名圖書網站當當網的暢銷作家，他點出許多人都有一種「內在模式」，導致同樣狀況一再發生，包括老是遇上渣男、一間公司換過一間公司、缺乏彈性等。他在《別人怎麼對你，都是你教的》書中分享許多個案，教讀者認清一再重複、拖累自己人生的「病毒性信念」。

黃啟團被人稱為「團長」，他提到很多人怨「我都是為他好，為什麼他完全不領情？」、「我這麼努力愛他，為什麼他就是不愛我？」、「為什麼他老是針對我？」等等，但其實每個人「都在無意識中教會了別人如何對待自己。」

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「從一家公司換到另一家公司，從一段不順的感情換到另一段感情；看破了，卻又從一座寺院換到另一座寺院⋯⋯」團長說，如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心這可能就是你的「內在模式」。



像病毒般的內在模式，包括逃避模式、悲觀模式、裝忙模式、受害者模式、操控模式、焦慮模式⋯⋯等，而每個人的行為，都受到內在隱藏的習慣模式影響。「你哀嘆老遇上不負責的渣男？抱怨同事把你當隱形人？傷心孩子對你冷冰冰？然而，是誰把你自己逼到如此境地的呢？」

他點出「別人傷害你一次，你為什麼要傷害自己很多年？你否定了別人的所有，讓他如何與你溝通？你剪斷了孩子的翅膀，卻抱怨他不會飛翔。說什麼『我都是為你好』只不過是一種操控。」

他開設「升級生命軟體」課程已協助10萬名學員認清一再重複、拖累自己人生的「病毒性信念」，進而學習刪除病毒，建立嶄新信念，猶如將自我的生命軟體升級。

▲重量級心理師黃啟團在《別人怎麼對你，都是你教的》分享許多個案。（圖／寶瓶文化）

而在新書《別人怎麼對你，都是你教的》也分享許多個案，還提供10個轉念，協助讀者掃毒、升級「生命軟體」。

例如他提到「心想事成」真的是好事嗎？「在當下視野範圍內的心想事成，基本上沒什麼意義，因為眼界決定了目標。與其盲目追夢，不如靜下來好好想想，究竟什麼才是自己真正想要的。」

他也提及「彈性」的重要，包括以「不吃回頭草的馬」來舉例，真的是好馬嗎？「身後的草不夠好，當然可以不回頭吃。但如果後面的草已經重新長了出來，放著更嫩、更香的草都不回頭吃，充其量只是一匹笨馬。」

黃啟團強調「不是人生困住你，是習慣的人生模式困住你。」而且「任何一段糟糕的關係，必有你的一份功勞。」

寶瓶文化總編朱亞君也在介紹文中提到，《別人怎麼對你，都是你教的》一整本書都在談「關係」，「他沒指責你，只是要你反身想想自己。自我發問的開始，其實也是自我覺察的開始。」