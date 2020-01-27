不如去家具行！他「買IKEA書桌」被程序搞瘋　意外引品質論戰：租屋族再買

▲不少租屋族或學生會到IKEA買家具，用個幾年就汰換。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友最近到IKEA買桌子，在現場挑到喜歡的之後，就把樣品標籤拍下來到取貨區問服務人員，得到的回應是「紅色標籤才是現場有儲貨，黃色是在倉庫才有貨」，所以必須要等倉庫調貨過來，不然就自己到倉庫取貨，讓他覺得很麻煩，「去家具行買的比它好多了，桌子還送到家。」

原PO在PTT表示，很多租屋或是小資族都喜歡去IKEA買家具，不外乎就是選擇多、價格公開透明、設計感現代等等，但歷經實際購買經驗後，讓他留下不太好的印象。由於現場沒有他要的那張桌子，所以他只有2種選擇，一是等2天貨運過來再買，二是當天就去倉庫拿，否則要付一天500元的倉儲費。

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▲原PO認為IKEA的調貨程序太麻煩。（示意圖／記者姜國輝攝）



複雜程序讓原PO最後打消念頭，乾脆直接去家具行買，而且還能幫忙送到府，「最後問一句，IKEA是不是其實真的只是餐廳而已？」網友回應，「IKEA主業是瑞典肉丸吧！家具只是副業」、「要品質去家具行買台製的還比較厚實」、「如果是台北的話去新莊店，其他店都會有這種存貨問題，只有新莊店是主要倉庫。」

也有網友討論到IKEA家具品質，不少人認為，IKEA賣的是CP值和設計感，很要求品質的人得慎選，「租屋族可以用啦，買便宜的，兩三年就換掉」、「大學老師說，那是外國人念書暫時用的便宜貨」、「設計OK，材質要會挑，不過會反映在價錢上」、「他本來就是走低價有使用年限的路線啊」、「對大學生來說的確是不錯啊」、「商品定位很明顯，一堆人自己搞錯還嫌，要耐用去傳統家具行。」

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