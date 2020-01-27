2020十二星座請注意　處女感情不順、水瓶小心職場小人

▲新的一年剛開始，你過得怎麼樣？（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李芷萱／綜合報導

2020年已經過去一個月，12星座有沒有覺得日常生活中哪方面特別不順利？星座專家許睿光在日前整理「12星座在2020年需要注意的事項」，例如獅子座要小心健康、水瓶座要留意職場小人等等，希望大家都能順利度過新的一年！

在2020年，牡羊座要注意媽媽的健康與和主管的相處；金牛座是官司、司法和姻親相處方面需要多留意；雙子座則要小心共同資源方面，例如他人的債務是否會成為你的負擔；巨蟹座要注意婚姻、合夥方面可能會有破局的狀況發生。

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獅子座在新的一年要小心健康、體重上升；處女座要注意小孩管教、小孩健康，如果你是單身，感情方面可能較不順遂；天秤座要注意家庭重責大任以及爸爸的健康，另外，如有要買賣房子，籌頭期款已是一種壓力，接下來每月還貸款是一種中長期承諾，要想清楚，如果你覺得買房、房貸壓力大，也可以在這段期間做調整。

天蠍座的朋友要留意兄弟姊妹的狀況，並且小心交通方面，同時避免口舌之爭，以免被官司纏身；射手座要注意財物，負債、公司運作缺口有沒有想到辦法解決；摩羯座要注意不要自我設限，負面、消極的情緒要做調整。

水瓶座性格不要太孤僻，多外出走動，同時要留意職場小人與注意身體健康；雙魚座要當心別被朋友所誤，平常很難不幫助朋友的你們，在幫忙時也要有停損點，不要為了完全支持他人，把自己搞得慘兮兮。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

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