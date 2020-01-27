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工作50年被兒放生…400萬退休金因老闆失智「全沒了」　關鍵證人讓她逆轉勝

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▲▼高婦北院爭400萬退休金。（圖／記者羅志華攝）

▲高婦（右）在姊夫診所工作50年，好不容易爭取到400萬退休金，卻因姊夫失智，讓他家屬不認帳，好在協議時有見證人，讓她順利獲賠。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

高姓婦人自20歲起，在洪姓姊夫的診所工作近50年，不只奉獻了青春，也犧牲了親情，2個兒子長大後都與她疏遠，直到2017年8月，高婦擔心退休生活向姊夫商量，不料姊夫竟在簽下給她400萬協議後失智，說好的退休金「沒了」。北院審理時，洪醫師家屬提出多項證據，要證明他答應給400萬時已失智，高婦在訴訟中幾度劣勢，甚至連律師都勸她「看開點」，但最後憑證人的關鍵證詞，一舉逆轉獲賠。

北院審理期間，洪醫師大女兒提出醫院診斷書，表示洪醫師腦瘤併發失智症，從2017年1月起就有在吃失智症藥物，又找來長年幫忙打掃的黃婦作證，自2017年7月間，就注意到獨居的洪醫師，總是把家中弄得一團亂，甚至把排泄物弄得到處都是。

而洪醫師外孫女則證稱，洪醫師自前幾年中風後，就沒辦法好好說話，到了2017年8月，更看到洪醫師半夜在外等車「去上班」，有時還在身上套了好幾件衣服，甚至把褲子當衣服穿。洪醫師家屬認為，洪醫師在2017年8月時已失智，無法理解甚麼是「退休金」，即使跟高婦商量好400萬的協議具法律效益，也應減免。

在人證、事證都對高婦追討退休金極為不利，律師也勸她「大家都是親戚，看怎麼喬比較好，要拚到400萬真的很難」，但隨著案件審理，卻也出現了逆轉的契機；高婦的張姓友人證稱，她從20幾歲起，到洪醫師診所看診已40多年，2017年8月28日那天，她到診所看病時，被洪醫師找過去當見證人，稱要給高婦400萬元，她確認後也在備忘錄上簽名。

洪醫師家屬抗辯，認為張女與高婦是朋友，質疑證詞可信度；但法院認為，備忘錄上的字跡歪斜、扭曲，與家屬所稱「洪醫師中風右手無力、手抖」症狀相符，張女證稱見洪醫師親手寫下備忘錄，有相當可信度，且洪醫師家屬所提出的各項證據，也不足證明洪醫師於2017年8月28日簽下備忘錄時，已全然喪失判斷能力，判協議有效，洪醫師家屬應連帶給付400萬元給高婦。

高婦先前接受《ETtoday新聞雲》訪問，難過地表示，得知洪醫師失智加重住院後，她曾向洪醫師女兒提及「退休金」一事，卻都遭到敷衍，直到她偶然發現診所招牌卸了、鎖也被換掉，甚至洪家人再也不接她電話，她才明白奉獻了50年，一談到錢，自己瞬間就成了「外人」；她年輕時埋首工作，犧牲了親情，即使拉拔2個兒子成材，1個是知名電子公司經理，另1個是藥劑師，卻都與她疏遠，他們各自成家後，媳婦更不願與她這婆婆同住，訴訟期間也只能先跟朋友合租房子，過一天是一天。

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