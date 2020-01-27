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矮子也能開戰機！美軍放寬飛官身高限制　F-35連坐墊都能迎合「更多體型」

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-35為了讓迎合更多不同體型的飛官，連坐墊的小細節都加入考量。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

電影捍衛戰士（Top Gun）當年紅遍全球，甚至讓一整個世代的人因此懷抱飛官夢，也有人因為身高不符合標準，因此被迫放棄了成為飛官的機會。但是，美國空軍最近放寬了身高限制的標準，讓不少小個子也能夠駕駛戰機，除此之外，美軍為了讓更多不同體型的飛官可以舒適駕駛戰機，連坐墊的小細節都設想進去。

根據美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，空軍第19航空教育與訓練司令部少將指揮官威爾斯（Craig Wills）表示，5英尺6英吋（162.5公分）的身高限制，是人為限制的服役障礙。

威爾斯少將舉例，全美國有一半的女性，身高低於空軍的飛官身高限制，「我們沒有必要拒絕美國四分之一左右的人口，科學證明當你有來自各種不同背景的人加入，會讓團體得到更好的結果」。

美國空軍已經宣布放寬身高限制多年，但是威爾斯少將希望讓更多人了解這項政策，吸引更多有興趣成為飛官的人加入。根據空軍教育和訓練司令部的說法，自2015年以來，空軍已收到223項人體測量放寬申請，並批准了194項，佔87％。

▲▼美軍的哈里斯少校（Nick Harris）與沃蘭德上尉（Jessica Wallander）都是通過身高放寬申請的飛官。（圖／翻攝自美國空軍）

▲美軍的哈里斯少校（Nick Harris）與沃蘭德上尉（Jessica Wallander）都是通過身高放寬申請的飛官。（圖／翻攝自美國空軍）

威爾斯少將又舉例，事實上一個人的人體綜合測量數值，可能比身高還要更具有參考價值，同樣都是身高5英尺2英寸（157.5公分）的人，腿和手臂的長度卻不一樣，空軍透過相關的測量軟體，將這些人的人體數值與座艙空間進行比對，透過雷射遙測的技術，就可以知道這些人能不能駕駛戰機了。

隸屬於密西根州哥倫布空軍基地第14飛行訓練聯隊的女飛官瓊斯（Carly Jones）上尉，目前擔任T-1教練機的教練，她的身高是157.5公分，她在2015年身通過身高放寬的測量申請，成為空軍學院的學生。

醫生從從3個部分，包括膝蓋、腳踝和坐姿來測量瓊斯上尉，計算的結果顯示，她可以駕駛多種軍機，包括T-1教練機、KC-135空中加油機、KC-10 空中加油機以及C-5運輸機和C-130大力神運輸機。

明年，瓊斯上尉將會離開教練的職務，轉任KC-10 空中加油機飛官，她說，「身高從未影響我執行飛行訓練」。

美國空軍也採用了兩種坐墊，以確保矮個子飛官的視野不受阻礙，可以完成所有的飛行控制。威爾斯少將說，新的戰機是為了能夠配合更多人而打造，例如將於2024年啟用的T-7A紅鷹教練機（T-7A Redhawk）與F-35都能夠配合更多不同體型的人。

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