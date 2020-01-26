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淺草寺雷門聞名天下　在1904年時卻是凱旋門模樣

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文／李仁毅

摘自／《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》

根據日本史書《吾妻鏡》紀載（吾妻指日本關東地區，鏡是以歷史為鑑之意，這三個字跟「我老婆的鏡子」真的一點關係也沒有），早在1181年就已經有淺草這個地名，當時的關東地區有一片非常廣大的平原，叫做武藏野，草長得又高又濃密，而在邊陲地區的草長得比較少了，沒那麼高了，也就是比較「淺」了，據說這就是淺草地名的由來。但要談東京都內最古老的寺院：淺草寺，我們就得將時光倒回將近一千四百年，從奈良時代之前的飛鳥時代談起。

西元628年3月18日的清晨，有一對名叫檜前濱成與檜前竹成的兄弟倆，正在宮戶川（今日東京的隅田川）撒網捕魚，當他們把漁網從河中拉上船時，忽然發現漁網中有一個小小的、僅有1寸8分高（約5.5公分）的小雕像，兄弟二人根本不知道這是啥玩意兒，抓起來就往河裡丟了；只是接下來，無論他們撒多少次網、換多少個地方，怎樣都抓不到半尾魚，而只是一直重複、重複、再重複地撈到這尊雕像，甚感不可思議的兄弟二人，就把雕像給帶回村裡，並向村裡富有學識的仕紳：土師真中知（一說為土師中知）求教。

土師真中知一看這個小雕像，唉呀！這不是聖觀音菩薩的尊像嗎？立刻命令村中童子以草結堂，供奉尊像，之後土師真中知更削髮出家，並將自宅改建為寺院，這就是淺草寺的起源。根據傳說，當檜前兄弟撈起雕像後，在一夜之間，當地冒出了上千棵松樹；三天後，一條金麟之龍從天而降，遁入松林裡消失無蹤，也因為有這樣的祥瑞之兆，之後淺草寺的山號（佛教寺院的稱號）就叫做金龍山，而這三個字就掛在知名的雷門上頭。

請繼續往下閱讀...

雷門的正式名稱為「風雷神門」，歷史上至少被燒毀了三次，上一次火災發生於江戶幕府最末期的慶應元年（西元1865年），之後歷經將近一百年，都只有替代性質的建築，甚至1904年日本在日俄戰爭獲得勝利時，還曾建了個西洋風的凱旋門。

1960年重建的雷門， 則是來自松下電器（今日的Panasonic）創辦人松下幸之助的贊助。傳說當時松下幸之助正為關節痛所苦惱，淺草寺第24 代住持清水谷恭就代為向觀音菩薩祈願，之後幸之助奇蹟般地康復，因此幸之助就以個人的名義，贊助雷門的重建，也包含雷門最為知名的大燈籠。

寫著雷門二字的大燈籠，最早出現於1795年，現在的大燈籠高3.9公尺，直徑3.3公尺，總重量竟然達到700公斤！在大燈籠下方的化粧輪上，可以看到「松下電器產業株式會社 松下幸之助」的銘板，雖然松下早在2008年已經將企業名改為 Panasonic，但在這兒則仍維持松下的名號。此外這個大燈籠在遇到颱風，或是淺草神社舉行三社祭、要讓神輿通過時，可是會往上摺疊收起來的喔。
 

《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》（圖／河景書房提供）

★本圖、文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》

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