日本口永良部島火山噴發　噴煙高達7000公尺

▲日本口永良部島火山爆發。（圖／翻攝自Hazard lab）
文／中央社
日本鹿兒島縣口永良部島上的新岳火山今天發生火山噴發，噴煙高達距火山口約7000公尺高空，並造成火山碎屑流及飛石，所幸並未影響居民居住地。
口永良部島上次發生火山碎屑流是去年1月29日，日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳認為口永良部島未來仍有火山噴發可能，維持噴發警戒為3級，呼籲距火山口半徑約2公里範圍內民眾，須留意體積大的飛石及火山碎屑流。
鹿児島県の口永良部島で３日朝早く、火砕流を伴う噴火が発生し、噴煙が7000メートルに達しました。気象庁は今後も噴火の可能性があるとして噴火警戒レベル３を継続し、火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。https://t.co/xv6JPIcVc0#nhk_news pic.twitter.com/CbQCLEv42S— NHKニュース (@nhk_news) February 3, 2020
氣象廳表示，口永良部島上的新岳火山在日本時間清晨5時31分發生噴發，從衛星觀測數據來看，噴出的濃煙直竄距火山口約7000公尺上空。
噴發造成的火山碎屑流從火山口西南方流出約900公尺長度，並疑似造成森林火災；另外還有體積大的飛石噴發約600公尺遠，所幸都沒有影響到居民居住地。
口永良部島是位於鹿兒島縣屋久島西北西方約10多公里處的火山島，上面有多座火山，新岳是目前仍在活動的火山。2015年5月新岳也發生爆裂式噴發，噴煙高達距火山口9000公尺以上高空，當年氣象廳把噴發警戒調到最高級的5級，島上130多位居民全數被撤離到島外避難。
根據氣象廳的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）