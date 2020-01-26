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新春拜年、初二回娘家伴手禮還沒買？超商禮盒選「這2款」準沒錯

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▲▼超商春節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商春節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／綜合報導

初二回娘家卻還沒準備好春節禮盒嗎？沒關係，平均每走路6分鐘就有一家便利商店通通幫你準備好了。《ETtoday新聞雲》整理了各大超商今年端出的春節禮盒，並公開出最熱銷的禮盒類別，無論是新春拜年，還是回娘家送禮選這些準沒錯。

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲全家今年網羅近150款春節禮盒。（圖／業者提供）

瞄準百億年節送禮商機，全家今年網羅包括餅乾、零食、補品、玩具、酒等共近150項供民眾選購，根據數據發現，民眾最愛餅乾、蛋捲等零食類禮盒，銷售佔比超過6成，其中，又以卡通肖像、補品、名店禮盒最受青睞，無論是大人、小孩都會被收服。

今年全家更推出2款自有品牌禮盒，包括鮮乳手作蛋捲禮盒、五福臨門堅果禮盒，卡通肖像部分，深受小朋友喜愛的蠟筆小新、POLI波力同步推出蠟筆小新一級棒禮盒、POLI波力原味蛋捲手提禮盒，另外還有外觀以「發」和「財」作成的美心鋪鋪發酥餅禮盒、美心招招財糖酥禮盒，若想要孝順長輩，補品類大推白蘭氏頂級官燕窩禮盒。

即日起至2月11日期間於全家各門市購買禮盒可享多重優惠，1月23日至2月11日享指定商品任選2件95折、3件9折，另使用全家自有行動支付工具My FamiPay、Fami錢包支付禮盒，可享指定商品單件9折優惠、購買指定補品禮盒則加贈點數。

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲全家春節禮盒以卡通肖像最為熱銷。（圖／業者提供）

7-11今年端出超過160項的春節禮盒，根據銷售觀察，民眾最愛挑選蛋捲、餅乾禮盒作為拜年伴手禮，尤其價格落在500元以下具有創意有趣、卡通肖像的「高顏質」禮盒是搶購首選，另外精補類禮盒也是受歡迎禮盒之一。

因此今年7-11新春禮盒主打各家名店蛋捲，並精選近20款熱門肖像、卡通明星，包括Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物、米奇、蠟筆小新、樂天小熊等禮盒，搶攻年節送禮市場。其中，超可愛的巧虎首次與喜年來聯名推出小蛋捲是7-11限定販售，還有金鼠年必買「米奇造型味付海苔罐」、「米奇+米妮卡通收納罐禮盒」等應景又討喜。

▲▼超商春節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11春節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

萊爾富今年祭出人氣名店伴手禮，即日起至2月11日推出超過百款春節禮盒，包括超強排隊名店小潘鳳凰酥、老字號名店美珍香典藏禮盒，以及快車肉乾A款豬事大吉元氣禮盒，另外還有各式暢銷餅乾、養生等禮盒，如白蘭氏冰糖燕窩禮盒、喜年來綜合蛋捲新富貴禮盒、盛香珍吉祥大三元桶等，凡購買指定禮盒享2件95折、3件（含）以上9折優惠。

預購部份，萊爾富精選百項超卡哇伊的特色造型禮盒，如卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥禮盒、Hello Kitty鹹蛋黃方塊酥蘋果造型禮盒等，以及多款人氣不敗的「好伴手」，包括櫻桃爺爺春饗三重奏禮盒，內含經典原味牛軋糖與南棗核桃糕，再搭配黃金脆腰果與白芝麻，獨家限定金門長合餅舖金門精選糕餅禮盒則結合了6項傳統年節小點花生粩、黑芝麻粩、寸棗糖、一口酥、米香與綠豆糕等，即日起至1月28日止購買指定商品享任2件95折。

▲▼萊爾富春節禮盒。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富春節禮盒。

▲▼萊爾富春節禮盒。（圖／業者提供）

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