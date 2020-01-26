每天使用2次亮白霜　愛美女「半昏迷」需靠鼻胃管維生

▲女子多年使用乳霜後感到不適。（圖／示意圖／取自pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國加州沙加緬度（Sacramento）一名47歲女子多年來透過朋友取得某款亮白霜，愛美的她最後卻出現視線模糊、講話不清楚等的症狀，這個產品甚至導致她陷入半昏迷狀態，也成為該國首起與護膚乳霜有關的甲基汞中毒案例。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這名女子的姓名未被「美國疾病管制與預防中心」（CDC）公布，她的家人透露，過去7年來，她每天都會使用兩次來自墨西哥的美白霜，本來是為了減緩黑斑與皺紋，沒想到產品在製造後卻遭甲基汞（Methylmercury）汙染。女子體內含有異常高的甲基汞，此種劇毒物質可以長久損害神經系統；CDC報告指出，她的症狀可能會是永久性的。

去年7月，女子因為奇怪的刺痛感與手臂無力的症狀前去看診，2周後她回診，視力模糊之外口齒也不清晰，醫師將她送至加州大學舊金山分校醫學中心，病情又惡化成神經錯亂。CDC發表報告時，女子還無法說話或照顧自己起居，只能憑藉鼻胃管獲得營養。

官員隨後檢測這款乳霜，發現裡面含有超標的甲基汞。根據加州公共衛生部報告，過去10年內，加州發生超過60起中毒案例，都與自製或是未標籤的乳霜有關，不過這些商品裡面含有的汞毒性較小。乳霜中含有甲基汞並不常見，這通常比較常見於海鮮中。

有關單位建議，不要使用沒有封好或是缺乏明顯標示的乳霜，最好是從知名的商家購買，塗抹前也要檢查。