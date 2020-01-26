櫃姐長濕疹！求助宮廟7年狂噴408萬　連母退休金也賠進去...僅收4字回報崩潰

▲櫃姐受病痛之苦求助宮廟，7年狂噴408萬。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／新北報導

張姓專櫃小姐因飽受濕疹之苦，又因被換到新部門適應不良，於是找了蔡姓同事訴苦，結果蔡女假好心，介紹一名「玄清」師兄給她認識，還聲稱，只要捐錢給高雄某宮廟，就能消災解厄還能改運，張女深信不疑，6年半內就狂噴400萬。張女事後發現，原來款項全落到蔡女手裡，讓她氣得提告。法院最後則判蔡女3年徒刑；民事部分，則須賠償395萬餘元。

判決書指出，在百貨公司上班的張女因為濕疹跟工作不順，於是找蔡女抱怨，而蔡女一聽，便立刻跟她分享，罹癌的兒子就是經由某宮廟治好的，並邀請張給一位「玄清」師兄認識，還宣稱，只要透過捐錢幫助宮廟，即可消災解厄治百病，匯的款項還可以功德金返還，而玄清也提供指定帳戶給張女，要她將款項匯到該帳戶。

張女聽候深信不疑，從2009年12月開始就陸續匯款，到了2013年，自稱宮廟人員還傳訊給她：「玄清師兄圓寂了」，但要她繼續捐錢做善事。最終，張女共匯款356次，總額為408萬餘元，所有積蓄都被掏空，連母親的退休金250萬元也捐了，甚至還拿房屋去貸款支應。

直到2016年2月，宮廟人員又傳訊告知她「功德圓滿」，接著失去聯絡，張女詢問蔡女是否代為聯繫，蔡女卻辯稱，「神明會用中大樂透方式來還錢」，且之後也開始拒接電話。張女於是調查該匯款帳戶，發現款項都匯進蔡女戶頭，氣得她一狀告上法院。

法院審理後，依加重詐欺罪判蔡女3年徒刑，至於「玄清」等人仍由檢警追緝中。另外，張女也提民事求償，法官最後判蔡女須賠償張女395萬餘元。全案可上訴。

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