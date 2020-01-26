遠在宋代就有「貓奴」？　墓葬出現多幅「貓咪壁畫」

▲宋代墓葬出現貓咪壁畫。（圖／翻攝自西安晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

貓奴原來早就存在？陝西省考古研究院12月18日公佈，甯強縣高家河5座宋墓的考古成果，其中發現很多精美的磚雕，裡面有許多「喵星人」存在，可能墓主曾經養過寵物貓。

根據「西安晚報」報導，2019年初進行扶貧修路工作時，發現了漢中市甯強縣代家壩鎮高家河村西的這批墓葬。考古隊對這批墓葬進行了搶救性發掘工作，共清理古代墓葬5座，均為磚室墓，其中編號為M1、M2、M3、M4的4座為單室磚室墓，M5為雙室磚室墓。

這批墓葬一共出土遺物30餘件，有黑釉瓷罐、瓷碗、陶罐、銅鏡、銅錢等，考古隊根據出土器物形制判斷，這批墓葬年代應該在北宋晚期至南宋期間。其中時代較早的墓葬修建較為精緻，晚期墓葬較為簡陋，陪葬器物也較少。

最令人意外的是，這批墓室磚雕中竟然還有貓的磚雕。李坤介紹說，此次在墓室中出現貓的磚雕，根據古人視死如生的理念，不排除墓主人曾經養過一隻寵物貓的可能。

這批墓葬沿坡地由下至上整齊排列，同平面墓葬形制及磚雕基本類似，考古隊隊長李坤推測，這批墓葬應為家族墓葬。在仿木結構的磚雕墓室裡，四壁有夫妻對坐、武士、桌椅、茶具、動物、花卉、門窗等墓葬磚雕，生動反映了兩宋時期民間生活的場景。

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