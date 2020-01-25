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鹿耳門天后宮「台灣年」年夜祭 跨年守歲領媽祖壓歲錢

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▲鹿耳門天后宮「台灣年」年夜祭，民眾跨年守歲，領媽祖壓歲錢「庚子鼠年歲錢」。（圖／記者林悅翻攝）

▲鹿耳門天后宮「台灣年」年夜祭，民眾跨年守歲，領媽祖壓歲錢「庚子鼠年歲錢」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一年一度的鹿耳門天后宮「台灣年」又到了！鹿耳門天后宮28年來的文化季特色和招牌_「年夜祭」除夕守歲！於除夕夜登場，以感恩的心情送走己亥豬，以喜悅期待的心情迎接庚子鼠新歳，民眾於除夕夜，吃罷年夜飯，再與北汕尾鹿耳門媽祖圍爐、守歲，領媽祖的壓歲錢！

「年夜祭」整體活動於除夕夜晚間9時30分開始，由「台灣民俗藝陣團體」揭開序幕；這次除夕夜的年夜祭，由行政院秘書長李孟諺擔任賀歲大臣；佳里區扶輪社周文雄社長與台南市雲林同鄉會郭福文理事長聯合擔任財政大臣，共同向大家拜年賀新春。

請繼續往下閱讀...

深夜11時30分，「祈年通寶船」由眾信拉縴入天后宮廟埕，然後由賀歲大臣對所有民眾賀新春拜新年。12時整，天官開廟門、點頭香，再由賀歲大臣率眾禮官替媽祖發放「壓歲錢」_一枚古典雅緻的鼠年歲錢。市長黃偉哲馬不停蹄，於12時1分趕到，是時正值祭典進行中，則以貴賓身分發放「市長紅包」。最後與媽祖一起圍爐、吃湯圓，大家相互拜年賀喜，迎接新的一年到來，度過一個溫馨別緻的跨年守歲夜。

開廟門、插頭香之後，排隊領歲錢之民眾，每年都大排長龍！鹿耳門天后宮總幹事尤進家每年雖按例呼籲信眾，插香時，慢慢來，不要衝，都是插下今年心中的第一支香！媽祖的壓歲錢，當夜一定可以拿得到開基媽加持的平安歲錢！但效果有限。由於善信參與者眾，排隊領歲錢與穿入隊伍購買金香者，往往有插隊及穿越之困擾，因此今年廟方簡化動線，乃將歲錢發放點更改於天井內。

除夕「年夜祭」過後，緊接著就是整整一星期的年假，鹿耳門天后宮此期間至大年初五止，天天都有節目。尤其大年初四早上10時舉辦膾炙人口的「迎喜神」盛典！歡迎有興趣的民眾，於大過年期間親赴現場，於禮拜神佛、欣賞表演之餘，感受年節氣氛、保有通寶或歲錢、開廟門、一起點頭香、與媽祖圍爐....等，如此不但創造出集體的回憶，還能促進族群的融洽，也能感受天人合一的境界，同霑過年喜氣。

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