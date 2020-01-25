德國男槍殺「父母+親友」釀6死2重傷　行兇後自首：我殺了幾個人

▲行兇現場已被封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）濱湖羅特鎮（Rot am See）24日發生一起逆倫槍殺案，現年26歲的兇手在旅館內，開槍殺死自己的父母，還有其他親友，造成共6人死亡、2人重傷，並在犯案後自行報警；目前警方也還在調查他的犯罪動機。

根據《美聯社》報導，當地警局在記者會中表示，26歲的槍手24日晚間報警，告訴警方自己在旅館內開槍殺死了幾個人，而警方趕到後發現，現場共有6具屍體，年紀在36至69歲之間，另外還有兩人身受重傷，目前還在加護病房觀察，現場還有2名分別為12歲與14歲的孩童。

▲▼警方在凶案現場調查。（圖／達志影像／美聯社）



目前為止警方還未公布犯案動機，僅推測為家庭糾紛，死者身分除了有槍手的父母外，推測還有其他親屬。

《德國之聲》指出，犯罪現場位於班霍夫大街 （Bahnhofsstrasse）的一處建築物內，嫌犯為德國本地人，擁有9毫米槍枝執照，同時也是射擊俱樂部的會員，警方推斷凶器為半自動手槍。

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