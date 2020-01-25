影／除夕夜下班趕著回家吃飯…鐵工摔進「快車道」遭2車輾過慘死　女友顫抖哭斷腸

記者吳奕靖、陳雕文／高雄報導

高屏大橋（往高雄方向）在除夕夜有2機車發生擦撞事故，其中一方男騎士倒進快車道，連遭後方2輛轎車高速輾過，當場慘死，而先前與男子發生擦撞倒地的女騎士，目睹一切嚇到說不出話；死者的女友原本準備豐盛晚餐等愛人回家，得知死訊後泣不成聲，過年喜氣瞬間成了痛苦悲劇，令人不勝唏噓。

▲除夕夜下班後，鐵工趕著騎車要回愛巢享受跟女友的團圓飯，沒想到途中發生意外，再也回不了家，以下同。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，39歲鄭姓鐵工在24日晚間8點多下班，騎車要回家陪女友吃團圓飯，行經高屏大橋東向西機慢車道時，與另一名62歲林姓女騎士發生擦撞雙雙倒地，豈料鄭男跌進了快車道，遭後方2轎車高速輾壓，當場斃命！林女及2轎車駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍有待釐清。

林女一臉驚恐向警方表示，有看到鄭男遭後方轎車輾過，警方調閱相關畫面，的確發現2車疑似輾過鄭男，已依規定報請檢察官相驗，以確認該意外事故之死亡主因。

經調查，鄭男鮮少跟家人來往，與女友在高雄同居相依為命，平時在屏東萬丹地區擔任鐵工，早就跟女友約好，除夕夜下班後共進團圓大餐，沒想到趕回家的途中發生憾事…女友準備好晚餐在家期盼著，最後卻是接到警方告知男友已死的電話，她握著話筒泣不成聲，無法接受愛人就這樣走了。

出稿時間：11：11



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