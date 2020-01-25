臉書執行長祖克柏：未來十年AR眼鏡將有重大突破

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以往都會在年初許下新年願望，不過，今年祖克柏卻宣布，不再以個人成長目標做為年度心願，而是未來十年將會以實現 2030 年心中期待願景的目標來努力，其中，他也預言擴增實境（AR）將會大爆發。

祖克柏在臉書寫道，從2020年開始，接下來十年內，AR眼鏡的技術會取得突破性進展，改變人們與科技之間互動的關係，能打造一個更具臨場感的互動方式。

根據《CNBC》去年9月的報導，Facebook正在與華盛頓州雷德蒙德的實驗室共同研發代號為Orion的AR眼鏡，該公司還希望與雷朋的母公司Luxottica合作，目標是在2023年至2025年間推出產品。此外，Facebook也在研究利用語音助理控制Orion眼鏡。

Facebook自2014年以20億美元收購虛擬實境先驅Oculus VR以來，一直在努力打入VR和AR硬體業務。去年5月，Facebook推出了Oculus Rift S AR遊戲耳機，也發布多個版本的Oculus VR耳機。

祖克柏指出，AR可以幫助社會解決許多經濟問題，例如過去人們因為工作需要集中住在都市，但需要負擔高房價、然後生活品質下降的困境，但在 AR 以及 VR 更為普及且技術更成熟的未來，人們將可以選住在想要的地方，並且可以在其他任何地方工作，這樣的想像在 2030 年會更接近現實。

祖克柏不再侷限於自我挑戰，而是把整體規格擴大，準備承擔更多的社會責任，並且期待帶出一個新的開始，邁向更好的下一個十年。