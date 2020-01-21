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Snapchat CEO自曝為「抖音粉」：它將以「才華」超越IG

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▲▼TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲Snapchat母公司Snap執行長史匹格自曝為短影音App抖音的超級粉絲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

近來Instagram逐漸取代臉書成為年輕人最常使用的社群媒體之一，而未來誰又有機會能取代Instagram成為新世代年輕人的主要社群平台呢？Snapchat母公司Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）認為，近期蓬勃發展的短影音App抖音（TikTok）將成為這匹黑馬。

史匹格上周末在德國慕尼黑舉辦的數位生活設計（DLD）大會上發表談話，在被問及他對於抖音的看法時，史匹格說：「我愛抖音，我是它的超級粉絲。」他將Instagram與抖音上的內容進行比較，並稱抖音有可能可以超越Instagram，因為「這種以『才華』作為基礎的內容通常較那些以『身份』為核心的內容更有趣。」

史匹格認為，傳統的社交媒體如臉書、Instagram都是圍繞著人的「身份」展開的，「社交媒體的原始結構實際上立基於人們的身份地位，表現『你是誰？』、告訴大家你有多酷，以此得到許多『讚』及評論等等。」相較 之下，用戶大多只在抖音上炫耀自己的才華而非社會地位，「人們會花費幾個小時學習新的舞蹈動作，或想出一些新穎有趣的故事敘述方式，他們本質上就是透過該媒體來娛樂他人。」

CNBC指出，臉書一直以來都會透過模仿來消除潛在競爭對手，鑒於抖音逐漸風靡全球，臉書於2018年推出與抖音功能幾乎完全相同的App Lasso，但抖音的用戶數成長仍幾乎沒有放緩的跡象。根據SensorTower的統計，抖音去年在App Store和Google Play的下載量突破15億，為去年全年度第2名。與此同時，美國銀行於去年9月發布的報告顯示，臉書及Instagram的App下載數年減了13%。

然而，下載次數僅是平台成功的其中一項指標。Instagram目前在全球擁有超過10億月活躍用戶，而據App Annie的數據，抖音目前的月活躍用戶數則約為6.25億。至於Snapchat，根據其去年10月發布的報告，其每日活躍用戶數約為2.1億人。但即便Instagram的月活躍用戶數遠高抖音，抖音在美國的「迅猛增長」仍顯示出臉書作為社群媒體龍頭的地位正在破裂。

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