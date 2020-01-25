生命起源關鍵「磷元素」之謎　「彗星撞擊」帶來地球

▲ 研究發現，生命的關鍵磷元素可能是彗星帶來。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

元素磷是地球生命起源的關鍵，但這種元素在地殼中卻極為罕見，科學家仍不清楚這種元素是如何出現在地球上。最近一項新研究發現，很可能是彗星把磷帶到地球上，促使生命出現。研究結果刊登在《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）上。

研究人員利用位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）望遠鏡，以及歐洲太空總署的羅塞塔號太空船收集到的數據進行研究，結果找到了磷元素從宇宙抵達地球的旅程。

恆星誕生於星雲之中，研究人員利用望遠鏡陣列觀測名為AFGL 1542的恆星生成區域，發現了一氧化磷的存在。另外，羅塞塔號於2014年起開始在67P彗星軌道上運行兩年，研究其表面，最終依照計畫墜入彗星表面。科學家在彗星上檢測到磷，但當時並不清楚磷是如何出現在那裡。

研究作者之一的天文學家阿爾特韋格（Kathrin Altwegg）則提出一項新思路，並非所有的一氧化磷都被用來形成恆星，剩餘的分子最終落於冰凍的塵粒上，圍繞恆星旋轉，最終發展成彗星，而彗星又把磷元素帶到了地球。

研究摘要提到，彗星可能將許多有益於生命形成的物質送上早期地球，這項研究表明，磷元素也可能是透過彗星，在地球形成初期來到地球。阿爾特韋格說，「我們知道，磷對生命而言至關重要，由於彗星可能向地球輸送大量有機化合物，67P彗星上發現的一氧化磷，可能強化了彗星與地球生命的關連性。」