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Amazon Echo不只能播音樂、回答問題　還有這些隱藏功能！

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▲▼可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜近年不斷攻入智慧居家服務市場，而亞馬遜推出的Echo智慧音箱也成功入榜。亞馬遜的Echo智慧音箱和Alexa語音助理是最受歡迎的產品之一，目前已售出了超過1億台支援Alexa的設備。智慧音箱的功能也越來越多，現在不僅能播音樂、回答問題，還有許多特別功能，可以幫助使用者更輕鬆使用Amazon Echo。

1.用Echo打電話
Echo可以呼叫其他Echo，就像用電話打給別人一樣。

2.發送語音留言
你可以在其他人的Echo上留下語音留言。並且可以設定留言回放，不用怕對方沒聽清楚自己說了什麼。

3.讓Echo成為家裡的對講機
如果房子內有多個Echo，則可以將它們用作家庭對講系統。例如想號招家人們吃晚飯，只要說對Echo說：「 Alexa發佈公告，晚餐準備好了」！這樣Alexa就會將用你所說的消息向家中所有Echo宣布。

4.用Echo預訂Uber或Lyft
如果你要去機場，Alexa會告訴你距離最近的Lyft或Uber在哪裡，然後替你確認叫車。

5.透過語音助理從亞馬遜訂購商品
使用Alexa從亞馬遜網站訂購商品非常容易，而且如果使用其語音助理訂購商品，有時甚至可以獲得獨家優惠。

6.獲得精簡版新聞
常常覺得新聞太長懶得看完呢？你的心聲Echo都聽到了。因此，Echo提供了一些你喜歡的來源的新聞摘要，讓你不用再花太多時間消化，實在是很貼心的功能。

7.在Amazon Fire TV上播放節目
用戶可以使用Echo來控制Amazon Fire TV。透過Echo，就能輕鬆選擇節目，暫停或繼續播放等等。

8.創建行事曆
Alexa例程可讓Alexa一次執行很多任務。例如，如果你說「早安Alexa」，它可以告訴您今天的新聞、上班途中的交通流量、每日日曆上的內容等等。

9.獲取最喜歡的球隊的最新賽事資訊
Alexa可以為用戶提供最喜歡的運動隊伍的最新資訊，並提供比賽分數以及球隊近期比賽賽程表。

10.設定提醒
Alexa可以提醒你做一些事情，例如在回家的路上買雞蛋或在特定時間打電話給某人。

11.設置多個計時器
Echo可以成為廚房裡很棒的烹飪助手，特別是如果你設置了計時器，這樣一來，再也不怕同時煮多樣東西的時候，忘記時間了。

12.在不同房間同時播放音樂
如果你有好幾個Echo，其實可以讓它們同時在不同房間播放音樂。只要透過設定，把Echo們建立群組，就能讓他們同時播音樂。

13.調整Alexa說話速度快慢
如果你不滿意Echo說話的速度，可以自行控制其語音速度。只需說「 Alexa，說慢一點或Alexa，說快一點」，就能輕鬆調整。

14.演員傑克森（Samuel L. Jackson）的聲音回答問題
Amazon Echo的聲音不只一種，用戶如果聽膩了。可以調整設定，改為讓傑克森來回答問題。

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