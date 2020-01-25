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豐田白車急衝洗車場！他一看「7字封印教訓」療癒炸　萬人噓：一定邊洗邊笑

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▲▼ 豐田白車急衝洗車場！他一看「7字封印教訓」療癒炸　萬人噓：一定邊洗邊笑（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲豐田白車「7字封印教訓」療癒炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

遇到亂停車三寶，讓人氣得牙癢癢！一名男網友笑稱，有洗車場接到「另類美容」案子，結果車主一現身，讓老闆看傻眼，車子被噴上「斗大療癒7字」，引發萬人譏笑，洗掉實在太浪費！

這名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享趣聞，日前在路邊看見一輛白色豐田轎車，外觀被糊亂噴漆，擋風玻璃跟引擎蓋寫著「停好停好」，左側車門則室「X亂停」，讓原PO忍不住多看了幾眼。

請繼續往下閱讀...

原來是「某洗車場」接到客人懇求，「幫忙把車上噴漆清除的case」，原PO秒懂笑虧，「看了實在有夠療癒的！」即便是隔著螢幕，仍能感受到這7字帶有憤怒的情緒字眼，不禁讓人猜想，車主恐怕是亂停車，才讓對方決定教訓一頓。

照片曝光後，掀起萬名網友來朝聖，紛紛爽回「洗車人員一定邊洗邊偷笑」、「叫客戶別洗了，等他整車被噴滿後，再重烤鍍膜如何」、「其實也不用車主特意洗掉，以後可以光明正大亂停了」、「不要浪費錢了，反正下次還是亂停」、「免費停車證明」、「以前處理過感情糾紛的，也是把車子噴漆，外遇的」、「要是我會開價8萬7公道價」、「一定北X連電話都沒留」、「字太醜幫他重噴」、「洗車場可以再幫忙多噴一些文字，加深車主印象」。

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▲▼ 豐田白車急衝洗車場！他一看「7字封印教訓」療癒炸　萬人噓：一定邊洗邊笑（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲萬人狂噓！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

值得注意的是，這種採取報復的噴漆手段，小心恐觸法，像是毀損罪、妨害名譽的公然侮辱罪等。就怕爽一時，後悔一輩子，有網友呼籲，「有毀損罪，還要回復原狀。前提是：抓到人才能判刑」、「而且車主要自行提出相關證據，才能求償」。

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