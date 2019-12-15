影／謝和弦21秒噴漆畫面曝光！報社外牆爽噴「紅幹」…2警騎車鳴笛逮人

記者張君豪、柯振中／台北報導

知名歌手謝和弦日前因持有、吸食大麻遭逮，沒想到14日凌晨又傳出在中國時報大樓外牆用噴漆噴上「幹」字，被警方依社會秩序維護法裁處。隨著案件的爆發，謝和弦噴漆的脫序影片也隨之曝光。



萬華警方指出，謝和弦14日凌晨5點左右拿著噴漆罐前往中國時報大樓，以紅色噴漆在報社外牆噴上約150公分大小的「幹」字。晨運的民眾發現後立刻報警，警方隨後出動人力將謝和弦逮捕。

▼2名員警騎車趕往現場，制止謝和弦。（圖／警方提供）



沒想到謝和弦才剛離開派出所，又跑回中國時報大樓，拿出預藏的綠色噴漆，在外牆塗鴉後逃逸。中時大樓的警衛發現後，立刻報警處理。警方隨後調閱監視器，依照衣著特色、容貌特徵斷定，又是謝和弦再度犯案。

萬華警方說到，雖然噴漆已被清除，但謝和弦的行為恐怕會觸犯公然侮辱罪，只要中時報系提告，警方一定依法偵辦。

▼謝和弦在報社大樓外噴漆，2員警騎車鳴笛逮人。（圖／警方提供）



案件偵辦後，警方前往逮人的影片也隨之曝光。密錄器畫面顯示，警方接近報社大樓後，立刻鳴笛示警，隨後將車輛停在報社大樓的門口，謝和弦看見警方，拿著噴漆罐緩緩朝警方走去，看起來相當無所謂。

▼謝和弦在報社大樓外牆噴上紅色的「幹」字。（圖／警方提供）



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