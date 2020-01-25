　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

武裝無人機Songar加裝機關槍　200發子彈轟爆目標

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼土耳其武裝無人機Songar。（圖／翻攝自Asisguard官網）

▲土耳其武裝無人機Songar。（圖／翻攝自Asisguard官網，下同）

 記者黃聖庭／綜合報導

土耳其一家軍武開發商Asisguard近期推出Songar武裝無人機，外觀與四軸無人機相似，下方加裝一具機槍，樣貌極像知名電玩射擊遊戲的機種。官方釋出的影片中，模擬一隻小隊在路途遭遇爆炸攻擊，士兵在車上操控無人機向前偵查，在前方道路一塊大石頭後方發現目標，直接遠端按下按鈕操縱無人機射擊，穩定擊中目標區域。

根據官網資料顯示，Songar飛行範圍最多10公里，高度最高2800公尺，單次可攜帶200枚5.56x45毫米北約標準用彈，可選擇單發或15連發，滿載彈藥重量為25公斤。裝有10倍變焦晝／夜雙鏡頭，通過遠程控制可以了解實際影響傳輸，在白天或黑夜都能執行軍事任務，內建也有美國GPS與俄羅斯GLONASS兼容導航功能。

Songar可以執行空中偵察、威脅區域防衛、評估戰後狀況等功能，行動並非自主式，而是才用人為地面操控，一人可控多架Songar對同一目標攻擊。

▲▼土耳其武裝無人機Songar。（圖／翻攝自Asisguard官網）

根據New Scientist報導，許多國家和組織已經使用小型軍用無人機，可以投擲手榴彈或飛入目標引爆炸彈，但裝設機槍難以瞄準，因為只要開槍一次後座力都會產生位移。Songar有兩個系統可以克服這些挑戰，一是使用照相機與雷射測距儀計算距離、角度和風速，確定瞄準位置；第二則在機上加入機械手臂，可移動機槍減緩後座力。

報導中提到，Asisguard表示，Songar的準確度可以從200米的距離射中15公分的區域內，幾乎每顆子彈射出都能確定擊中人體，無人機飛行員則在地面透過遙控器進行瞄準，最長射程為400米。
 

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

居然有AIP！越南民間自製「微型潛艦」　成功潛航水下60公尺

平成零戰繼承者F-3撥經費研發　日本面臨英、美兩強技術抉擇

將研發10款新武器！　俄羅斯中將：提供給陸軍防空部隊

當兵怎麼摺棉被才專業？　網嗆「菜逼八」：聲控就自動摺好了

世界只有9國榮譽出品：重型魚雷價格驚人　比巡弋飛彈貴10倍

1分鐘爬升9000米！F-15「條紋鷹」減重1.26噸　打破8項紀錄

武裝無人機Songar加裝機關槍　200發子彈轟爆目標

接納軍隊宗教多元化　美空軍任命首位女穆斯林軍中牧師

中國電推技術打趴美國　「055型飛彈驅逐艦南昌艦」入列服役

2019全球航天「發射次數」再破百　中國佔約1/3居榜首

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

居然有AIP！越南民間自製「微型潛艦」　成功潛航水下60公尺

平成零戰繼承者F-3撥經費研發　日本面臨英、美兩強技術抉擇

將研發10款新武器！　俄羅斯中將：提供給陸軍防空部隊

當兵怎麼摺棉被才專業？　網嗆「菜逼八」：聲控就自動摺好了

世界只有9國榮譽出品：重型魚雷價格驚人　比巡弋飛彈貴10倍

1分鐘爬升9000米！F-15「條紋鷹」減重1.26噸　打破8項紀錄

武裝無人機Songar加裝機關槍　200發子彈轟爆目標

接納軍隊宗教多元化　美空軍任命首位女穆斯林軍中牧師

中國電推技術打趴美國　「055型飛彈驅逐艦南昌艦」入列服役

2019全球航天「發射次數」再破百　中國佔約1/3居榜首

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

軍武熱門新聞

只有9國出產：重型魚雷比巡弋飛彈貴10倍

當兵怎麼摺棉被才專業？　網嗆：聲控摺好

F-3將研發　日本面臨英、美兩強技術抉擇

俄羅斯中將：將研發10款最新武器

越南民間自製微型潛艦　成功潛航水下60公尺

中國電推技術打趴美國　「055型驅逐艦」入列服役

F-15條紋鷹：專為創紀錄而生戰機

菲國或成「布拉莫斯」首個海外客戶

印度150億天價軍購5個團S-400　俄產線忙翻

無人機裝機關槍　200發子彈轟爆目標

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

我國自製高教機6月即將首飛

2019全球航天「發射次數」再破百

美空軍任命首位女穆斯林軍中牧師

更多熱門

相關新聞

「V型雙垂尾」T-7A紅鷹教練機開始生產

「V型雙垂尾」T-7A紅鷹教練機開始生產

瑞典紳寶公司（Saab）宣布，與波音合作開發的T-7A紅鷹教練機的部分機身，從1月10日開始組裝，再運到美國讓波音公司（Boeing，BA.US）來做後續完成動作，未來紳寶將把生產地移到新投資的美國工廠。

055艦象徵二戰後中國技術首超美國

055艦象徵二戰後中國技術首超美國

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

關鍵字：

Songar無人機軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面