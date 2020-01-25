武裝無人機Songar加裝機關槍　200發子彈轟爆目標

▲土耳其武裝無人機Songar。（圖／翻攝自Asisguard官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

土耳其一家軍武開發商Asisguard近期推出Songar武裝無人機，外觀與四軸無人機相似，下方加裝一具機槍，樣貌極像知名電玩射擊遊戲的機種。官方釋出的影片中，模擬一隻小隊在路途遭遇爆炸攻擊，士兵在車上操控無人機向前偵查，在前方道路一塊大石頭後方發現目標，直接遠端按下按鈕操縱無人機射擊，穩定擊中目標區域。

根據官網資料顯示，Songar飛行範圍最多10公里，高度最高2800公尺，單次可攜帶200枚5.56x45毫米北約標準用彈，可選擇單發或15連發，滿載彈藥重量為25公斤。裝有10倍變焦晝／夜雙鏡頭，通過遠程控制可以了解實際影響傳輸，在白天或黑夜都能執行軍事任務，內建也有美國GPS與俄羅斯GLONASS兼容導航功能。

Songar可以執行空中偵察、威脅區域防衛、評估戰後狀況等功能，行動並非自主式，而是才用人為地面操控，一人可控多架Songar對同一目標攻擊。

根據New Scientist報導，許多國家和組織已經使用小型軍用無人機，可以投擲手榴彈或飛入目標引爆炸彈，但裝設機槍難以瞄準，因為只要開槍一次後座力都會產生位移。Songar有兩個系統可以克服這些挑戰，一是使用照相機與雷射測距儀計算距離、角度和風速，確定瞄準位置；第二則在機上加入機械手臂，可移動機槍減緩後座力。

報導中提到，Asisguard表示，Songar的準確度可以從200米的距離射中15公分的區域內，幾乎每顆子彈射出都能確定擊中人體，無人機飛行員則在地面透過遙控器進行瞄準，最長射程為400米。

