送爛醉妹回家…桃園男不顧5年情「硬上2次」！她清醒崩潰：我不是你約炮對象

▲阿宏見5年好友酒醉，竟將對方帶回家性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名男子阿宏（化名）聚會見好友小乃酒醉，起了邪念，不顧雙方長達5年的友誼，竟將對方帶回家性侵2次得逞。小乃事後崩潰質問阿宏，「你有經過我的同意就上我嗎？」，阿宏雖不斷道歉，卻在上了法庭時全盤否認犯行，法院最後判他有期徒刑3年10月。

判決指出，阿宏與小乃為5年舊識，2018年2月20日與友人飲酒狂歡到隔日凌晨4時許，聚會結束後，小乃因喝個爛醉意識不清、無法行動，在阿宏的陪同下上計程車返家。小乃途中因酒醉脫口說出「沒辦法回家」，阿宏一聽隨即問對方要不要改到自己家中休息，經小乃同意後，2人一同返回阿宏的住處。

抵達後，阿宏將小乃帶往房間內，他見小乃渾身癱軟認為有機可趁，竟解開小乃的內衣扣，並脫去小乃的內外褲，接續以面向小乃、將小乃翻成趴臥等姿勢，性侵2次得逞。小乃事發後因擔心遭到父母責罵，不敢告知家人，勉強隱忍，直到同年3月14日才在友人的鼓勵下報警處理。

阿宏辯稱，「發生性行為都是我主動的，但小乃都沒有表示拒絕的意思，還有跟我舌吻，我們有發生2次性行為，過程中還有更換動作，小乃也有跑到我身上來」。

但桃園地方法院勘驗2人對話發現，小乃事後曾氣憤傳訊給阿宏，「我是你5年的好朋友欸，你有經過我的同意就上我嗎」、「我在你眼裡難道就是可以任人糟蹋的對象嗎」、「我不是你約炮的對象」。而阿宏面對小乃質問「那天你強暴我事情有跟其他人說嗎？」時，還回應「沒有」，過程中他也向小乃道歉。

法官最後不採信阿宏的說詞，依乘機性交罪判處他有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

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