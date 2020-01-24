誰是政壇失言王？從衰尾查某到韓粉不理性　回顧2019六大爭議言論

▲韓國瑜、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

從2018年九合一大選到2020總統與立委選舉這段期間，藍綠白積極在許多議題上進行攻防戰，互噴口水的同時也引發不少失言爭議，以下點出去年6件爭議言論，誰才是您心目中的政壇失言王？

1.柯文哲：「陳菊是比較肥的韓國瑜。」

台北市長柯文哲去年聽聞記者詢問遭段宜康指稱是「比較會考試的韓國瑜」有何看法，沒想到竟怒回「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發現場記者一陣譁然。隨後柯文哲澄清，對外科醫生來講，「胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞」，如果要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了。

此外，柯文哲還曾說出「小英旁邊每個都貪污」、「林志玲已經嫁人懷孕了」、「自殺拜託吃安眠藥」、「要自焚去河濱公園」等語，失言風波不斷。

2.韓國瑜：「鳳凰都走了進來一堆雞。」

高雄市長韓國瑜去年談到移工政策時表示，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」引發歧視爭議。韓國瑜事後趕緊澄清「我只是怕我們自己的人才往外流，外面人才也不進來，對台灣未來經濟競爭力會有比較大的影響，不是這個意思」，「舉例可能一時口快，自己屬雞就想到雞。」

而韓國瑜參選總統以來，失言爭議不斷。他曾自比「黑黑瘦瘦」，民進黨則是「白白胖胖」，挨批人身攻擊；或是在提到引進菲律賓人才到高雄時，稱恐怕對高雄人有衝擊，「因為瑪麗亞怎麼變老師了？」引發歧視移工爭議；另外，他也因一句「等了日本人25分鐘」，遭日本學者怒斥。

3.張善政：「蔡英文沒生過小孩，不懂父母心。」

參選2020副總統失利的前行政院長張善政談及去年談及新住民相關健保政策，內容指稱「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等論述，遭民進黨抨擊性別歧視。不過，張善政受訪時再三重述，當時原文是呼籲總統蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，更強調網路上斷章取義已經到霸凌地步。

4.吳敦義稱蔡英文是「衰尾查某」。

國民黨前主席吳敦義去年在造勢大會上稱總統蔡英文是「衰尾查某」，引發歧視女性失言爭議。對此，吳敦義事後先是澄清自己只說「衰尾」沒說「查某」，隨後又由國民黨代發新聞稿表示，坦承提及「查某」確實失言，表達歉意。

另外，2018年九合一大選，吳敦義在出席高雄雲林同鄉會為韓國瑜拉票時，提及「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗諷陳菊是「肥滋滋大母豬」。言論一出，吳敦義被外界砲轟不但歧視女性也歧視身材，最後在相隔數日後，出面鞠躬道歉。

5.蔣萬安：「支持韓國瑜的都是比較沒理性的。」

立委蔣萬安之前在委員會跟同黨立委李彥秀閒聊，脫口而出「韓粉不理性」，他表示，「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，因為「他（指韓粉）也說不出為什麼支持他（韓國瑜）」，結果麥克風沒關導致這句話透過直播被放送出去，引起各界討論。

事後蔣萬安馬上受訪澄清，大家看到的是片段談話，完整談話是希望部分過度熱情，甚至較為非理性的韓國瑜支持者能夠保持理性，響應韓國瑜的愛與包容，這樣才真的能讓地方上韓國瑜的高支持度繼續維持到2020大選。

6.郭台銘酸洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」。

鴻海創辦人郭台銘去年為當時的台中立委候選人楊瓊瓔站台時，竟酸無黨籍立委候選人洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，引發歧視女性爭議。對此，郭台銘透過臉書發文澄清，他只是嘴快無貶意，對發言上的分寸在此對洪小姐致歉，謹此聲明。