　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰是政壇失言王？從衰尾查某到韓粉不理性　回顧2019六大爭議言論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

從2018年九合一大選到2020總統與立委選舉這段期間，藍綠白積極在許多議題上進行攻防戰，互噴口水的同時也引發不少失言爭議，以下點出去年6件爭議言論，誰才是您心目中的政壇失言王？

1.柯文哲：「陳菊是比較肥的韓國瑜。」

台北市長柯文哲去年聽聞記者詢問遭段宜康指稱是「比較會考試的韓國瑜」有何看法，沒想到竟怒回「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發現場記者一陣譁然。隨後柯文哲澄清，對外科醫生來講，「胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞」，如果要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了。

此外，柯文哲還曾說出「小英旁邊每個都貪污」、「林志玲已經嫁人懷孕了」、「自殺拜託吃安眠藥」、「要自焚去河濱公園」等語，失言風波不斷。

2.韓國瑜：「鳳凰都走了進來一堆雞。」

高雄市長韓國瑜去年談到移工政策時表示，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」引發歧視爭議。韓國瑜事後趕緊澄清「我只是怕我們自己的人才往外流，外面人才也不進來，對台灣未來經濟競爭力會有比較大的影響，不是這個意思」，「舉例可能一時口快，自己屬雞就想到雞。」

而韓國瑜參選總統以來，失言爭議不斷。他曾自比「黑黑瘦瘦」，民進黨則是「白白胖胖」，挨批人身攻擊；或是在提到引進菲律賓人才到高雄時，稱恐怕對高雄人有衝擊，「因為瑪麗亞怎麼變老師了？」引發歧視移工爭議；另外，他也因一句「等了日本人25分鐘」，遭日本學者怒斥。

3.張善政：「蔡英文沒生過小孩，不懂父母心。」

參選2020副總統失利的前行政院長張善政談及去年談及新住民相關健保政策，內容指稱「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等論述，遭民進黨抨擊性別歧視。不過，張善政受訪時再三重述，當時原文是呼籲總統蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，更強調網路上斷章取義已經到霸凌地步。

4.吳敦義稱蔡英文是「衰尾查某」。

國民黨前主席吳敦義去年在造勢大會上稱總統蔡英文是「衰尾查某」，引發歧視女性失言爭議。對此，吳敦義事後先是澄清自己只說「衰尾」沒說「查某」，隨後又由國民黨代發新聞稿表示，坦承提及「查某」確實失言，表達歉意。

另外，2018年九合一大選，吳敦義在出席高雄雲林同鄉會為韓國瑜拉票時，提及「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗諷陳菊是「肥滋滋大母豬」。言論一出，吳敦義被外界砲轟不但歧視女性也歧視身材，最後在相隔數日後，出面鞠躬道歉。

5.蔣萬安：「支持韓國瑜的都是比較沒理性的。」

立委蔣萬安之前在委員會跟同黨立委李彥秀閒聊，脫口而出「韓粉不理性」，他表示，「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，因為「他（指韓粉）也說不出為什麼支持他（韓國瑜）」，結果麥克風沒關導致這句話透過直播被放送出去，引起各界討論。

事後蔣萬安馬上受訪澄清，大家看到的是片段談話，完整談話是希望部分過度熱情，甚至較為非理性的韓國瑜支持者能夠保持理性，響應韓國瑜的愛與包容，這樣才真的能讓地方上韓國瑜的高支持度繼續維持到2020大選。

6.郭台銘酸洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」。

鴻海創辦人郭台銘去年為當時的台中立委候選人楊瓊瓔站台時，竟酸無黨籍立委候選人洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，引發歧視女性爭議。對此，郭台銘透過臉書發文澄清，他只是嘴快無貶意，對發言上的分寸在此對洪小姐致歉，謹此聲明。

ET快訊
快訊／防疫升級「二級開設」！衛福部長任疫情指揮中心指揮官
發燒硬闖機場！父母大鬧登機口3小時　丟下2小孩自己飛走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

「李柯太太」談國民黨敗選因素　「被想太多的人給耽誤」

春節垃圾收運不打烊　盧秀燕慰勞清潔隊員大讚「城市英雄」

江啟臣新年希望「謝龍介到立院當同事」　網狂喊：叫吳斯懷退出！

學姐回鍋北市府！黃瀞瑩：2月初續任副發言人

郭台銘的第一次　追曾馨瑩送愛心早餐踢鐵板

武漢「封城」台商難返台　海基會：已聯繫台協提供協助

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

新北1疑似武漢肺炎案例檢驗明天出爐　侯友宜全面強化疫情整備工作

杜絕毒蛋風波再起！監委查芬普尼雞蛋案　農藥殘留獲大幅改善

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

「李柯太太」談國民黨敗選因素　「被想太多的人給耽誤」

春節垃圾收運不打烊　盧秀燕慰勞清潔隊員大讚「城市英雄」

江啟臣新年希望「謝龍介到立院當同事」　網狂喊：叫吳斯懷退出！

學姐回鍋北市府！黃瀞瑩：2月初續任副發言人

郭台銘的第一次　追曾馨瑩送愛心早餐踢鐵板

武漢「封城」台商難返台　海基會：已聯繫台協提供協助

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

新北1疑似武漢肺炎案例檢驗明天出爐　侯友宜全面強化疫情整備工作

杜絕毒蛋風波再起！監委查芬普尼雞蛋案　農藥殘留獲大幅改善

英機構「武漢感染恐達4000」　南韓2級旅遊警示、新加坡酷航停飛

快訊／防疫升級「二級開設」　衛福部長任疫情指揮中心指揮官

日外務省提升「危險等級」　關西醫療中心「SARS規格」嚴防武漢肺炎

老遊民過世...同伴們攜手照顧2浪犬！　原PO嘆：拿錢阿嬤不敢收

露營PO合照！訊息跳「甜蜜一家人」她傻：明明只有我跟兒　老公在家臉綠

名畫「神秘羔羊之愛」修復！小羊「嘴唇與鼻孔」如打了玻尿酸...引兩極評價

五月天陪粉絲吃圍爐　阿信又被逼問Jolin...將首度正面回應！

頭過身就過？柴柴「狗爬式」逃床底...裝沒事趕緊「酸」

8個古裝劇超奇葩髮型！　關曉彤縫紉機頭PK林依晨「蝴蝶麵包髮型」

印度「光輝戰機」首次成功降落母艦　海軍：下一步打造雙引擎艦載戰機

政治熱門新聞

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

共機出海飛越巴士海峽　國防部：嚴密掌握

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

即／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

高市府提告　苦苓發文「休兵」掛免戰牌

命理師曝吳怡農命格！桃花還未開

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網友朝聖神預言

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

藍營野生中常會手板出爐　網全崩潰

日本學者神人級預測　蔡得票率誤差僅0.6％

更多熱門

相關新聞

去年遭爆料打麻將韓國瑜講過年計畫！

去年遭爆料打麻將韓國瑜講過年計畫！

高雄市長韓國瑜年假第一天不放假，一早10點多視察蓮池潭風景區，更徒步訪視廟宇及景點，享受蓮池潭特有宗教文化氣息。他也首度親自回應自己過年計畫，表示今年不出國，要把心靜下來陪長輩吃飯，高雄每天也都有副市長級以上的人留守，而他本人也會提早回來上班。

不喊發大財了！韓國瑜賀歲短片喊高雄更美好

不喊發大財了！韓國瑜賀歲短片喊高雄更美好

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

邱毅批藍營扯韓國瑜後腿　連黨魂都不要

邱毅批藍營扯韓國瑜後腿　連黨魂都不要

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

關鍵字：

柯文哲吳敦義韓國瑜郭台銘張善政蔣萬安

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面