去年出國度假遭爆料打麻將　韓國瑜春節計劃曝光…

▲高雄市長韓國瑜視察蓮池潭 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜年假第一天不放假，一早10點多視察蓮池潭風景區，更徒步訪視廟宇及景點，享受蓮池潭特有宗教文化氣息。他也首度親自回應自己過年計畫，表示今年不出國，要把心靜下來陪長輩吃飯，高雄每天也都有副市長級以上的人留守，而他本人也會提早回來上班。

▲韓國瑜徒步視察蓮池潭 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜在年假第一天視察蓮池潭，一路走來不少支持者為他加油打氣，徒步走透蓮池潭好玩地點，包括龍虎塔、春秋閣、啟明堂，也特地到對面的慈濟宮上香祈福，還到知名餅點品嘗美食，一旁媒體們急著想問問題，韓國瑜還自己說「我們在餅店，不要問我黨主席的事，要問美食觀光旅遊，問軟一點，不要問太硬」逗得大家哈哈大笑。

▲韓國瑜表示今年年假不出國 。（圖／記者翁進忠攝）

至於過年計畫是什麼？韓國瑜首度親自回應，他說「休息一下不出國，把心靜下來陪長輩吃吃年夜飯，長輩住北部吃年夜飯，而高雄輪值勤務表也排出來，每天都有副市長級以上留守服務市民，我本人會提早回來上班，先沉澱一下過年陪家人。」

媒體想追問有關罷韓一事，一旁幕僚趕緊出聲說謝謝，表示今天只問觀光，韓國瑜整趟行程就待了約1小時，展現關心市政，走入基層，固守好高雄，以防雙殺危機。

時間對我們來說完全沒用！