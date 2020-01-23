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強力搖頭丸3個月死34人　中信反毒基金會籲年節期間留意子女勿試毒

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▲▼中國信託商業銀行。（圖／記者李毓康攝）

中國信託反毒教育基金會年節前特別呼籲家長及師長，嚴令告誡青年學子遠離毒品。(資料照／記者李毓康攝)

文／中國信託反毒教育基金會提供

家長請留意，年節期間切勿讓子女碰觸毒品！臺灣高等檢察署近日發現，新興毒品PMMA（俗稱「超級搖頭丸」）去年10至12月短短3個月內，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例，尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，最小的僅17歲。中國信託反毒教育基金會（簡稱「中信反毒基金會」）接獲許多教育團體及家長關切，年節前特別呼籲家長及師長，針對這種常見於咖啡包或奶茶包形式的新興毒品，要嚴令告誡青年學子，千萬不可嘗試，因為輕微過量即可致死！

▲▼高檢署1/21搖頭丸記者會。（圖／記者羅志華攝）

高檢署日前召開記者會指出，近日檢警查出致命毒藥PMMA（安非他命衍生物）重出江湖，服用過量致死率近100%。（圖／記者羅志華攝）

中信反毒基金會副董事長王卓鈞引用警政署資料指出，過去10年新興毒品的使用數量呈倍數成長，這一波查獲的PMMA原料成本比傳統搖頭丸更低廉，迅速成為全臺夜店的搶手毒品，由於毒效慢，不知不覺就會過量使用，而其過量致死率幾乎是百分之百，很多年輕人從夜店被送到急診室時已經死亡，不可不慎！這也是短期內造成30幾例死亡的原因。

近年來新興毒品排名逐年上升，102年至107年資料顯示以合成卡西酮成長最快，由3,129件躍升至98,948件，成長了30倍。根據國立臺灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心近年研究發現，青少年初次使用毒品的動機為好奇，而最容易接觸新興毒品的場景大多位於同學或朋友家裡。

與中信反毒教育基金會長期合作的臺北市立聯合醫院昆明防治中心副主任陳亮妤表示，PMMA結構類似安非他命，作用較慢、半生期較長，民間叫「Happy粉」或「搖頭丸」，其實比較接近安非他命，它是很強的興奮劑，症狀包括中風、心律不整等猝死率極高。三年前基隆死了兩個青少年，都未成癮，就是喝了含PMMA的咖啡包，就抽搐休克死亡了。可見它的危險性在於不需要上癮，可能剛開始喝，喝不多，就出事了。

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