花蓮吸食毒品人口逐年降低　五鄉鎮新城鄉降最多

▲花蓮縣毒品危害防制中心積極推動反毒工作，成果豐碩，毒品列管人數及新增人數呈逐年下降趨勢。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣毒品危害防制中心積極推動反毒工作，如教育宣導、就業輔導、社會救助、戒癮治療、家庭重建及個案輔導等，依據花蓮縣藥癮者人口統計資料顯示，毒品列管人數及新增人數呈逐年下降趨勢。

從2016年藥癮列管總人數高達1139人、2017年藥癮人數降為838人、2018年藥癮人數833人、2019年藥癮人數更降為738人，較2016年減少了401人，較2016年大幅下降了35%，經近3年積極擴大辦理反毒工作，原2018年涵蓋率較高的鄉鎮也皆有下降趨勢（吉安鄉0.14%下降0.12%、新城鄉0.20%下降0.13%、鳳林鎮0.15%下降0.10%、瑞穗鄉0.12%下降0.10%、豐濱鄉0.08%下降0.04%）。建立民眾正確的反毒觀念、協助藥癮者戒除毒癮及復歸社會，吸食毒品人數已逐年下降。

▲花蓮縣衛生局設有反毒展覽室可供鄉親參觀。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，行政院於2017年5月11日提出「新世代反毒策略」，透過阻絕毒品製毒原料於境外、減少吸食者健康受損、減少吸食者觸犯其他犯罪機會、強力查緝製造販賣運輸毒品，降低毒品需求及抑制毒品供給。整體毒品防制策略主軸由「斷絕供給」轉向「降低需求」調整的理念，特別著重一般民眾及高危險群之拒毒預防教育宣導，以避免增加新的吸毒人口，提供毒品成癮者的戒治、心理復健、追蹤輔導等服務，有效協助其袪除心癮，順利復歸社會，並避免再犯，有效降低毒品的需求，以發揮最大反毒成效。





朱家祥局長進一步表示，目前新興毒品由於使用途徑與販賣方式和傳統毒品不同，由於使用容易及新興混合型態及不斷挑戰毒品分級制度及篩檢難度，這類毒品常經由重新包裝標示後經由網路販售且多為混合型態，極易吸引年輕族群初次因好奇使用，以致新興毒品的使用人數快速增加，這也是毒品預防防治上，急需努力的方向。

如果您的家人、朋友有毒品相關困擾及有所疑慮或需要關於認識毒品的危害，花蓮縣衛生局於花蓮市林森路之花蓮縣毒品防治中心，設有反毒展覽室可供鄉親參觀、心理支持與協助、戒癮醫療資源、藥癮戒治服務、就業轉銜、法律諮詢轉介服務、社會扶助轉介、心理諮商、家庭支持重建等。

相關毒品防制訊息可撥24小時免費諮詢服務專線0800-770885（諧音:0800請請您幫幫我）洽詢，協助您或您的家人、朋友走出毒品的控制，重獲新的生命。

►我沒有遲到，是時間遲到了！