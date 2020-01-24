圍爐過好年！遠雄春節暖送物資　深入偏鄉關懷弱勢家庭

▲遠雄文教公益基金會攜手同仁一起做公益，第2年參與安得烈食物銀行活動，同仁們細心包裝年菜禮盒，熊熊志工團更親自將年菜送到弱勢家庭手上，祝福他們能過個好年。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

同仁們一起走進活動場地，各團隊開始分工合作，將一個個物資整齊擺放進箱子裡，接著用膠帶小心翼翼封箱，要把最溫暖的心意傳遞出去！遠雄文教公益基金會與安得烈食物銀行合作，攜手關懷台灣各角落的弱勢家庭，讓他們在春節期間也能得到滿滿的愛，一家人能夠溫暖圍爐。

▲▼遠雄同仁們分工合作，細心包裝年菜禮盒。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，「今年是我們遠雄文教公益基金會第2年參與安得烈食物銀行的活動，我們去年捐贈了200箱物資，今年我們特別加碼，總共捐贈了280箱物資，另外今年也加入關企的同仁，將近有50位同仁一起做公益，我希望能夠把這份愛心，送到全台灣各地」。

▲遠雄文教公益基金會攜手同仁們一起做公益。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠。遠雄房地產是一個團隊，透過今天的活動，讓我們參與了愛與關懷以及分享，大家都有滿滿的收穫」。

▲▼遠雄文教公益基金會的熊熊志工團，親自將年菜送到曾經幫助修繕過的家庭。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

遠雄文教公益基金會長期推廣建築公益，以實際行動走進偏鄉，深入社會有需要的角落，一磚一瓦親手替弱勢族群打造可靠的避風港，讓他們有所依靠。遠雄文教公益基金會的熊熊志工團也特別在過年前，親自將年菜送到曾經幫助修繕過的家庭，讓一家人能夠吃暖、吃飽，過好年，也透過回訪關懷，檢視房屋狀況，更了解弱勢家庭的需要。

▲熊熊志工團透過回訪關懷，檢視房屋狀況。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

曾受過幫助的家庭說：「房子用好了，小孩子跟我們都住得很舒服，從此不用再擔心每次下雨就會漏水，其實到現在還無法想像，現在可以住在這麼好的環境裡，真的很謝謝熊熊志工團，每一個人對我們的付出，謝謝你們，有你們真好」。

▲曾經受過幫助的家庭，非常感謝熊熊志工團的幫忙。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

遠雄文教公益基金會攜手同仁做公益，團結一致把愛傳遞出去！照亮了有需要幫助的家庭，也溫暖了許多不為人注意的社會角落。