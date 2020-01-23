華聞快遞／防範武漢肺炎傳播　陸7部春節檔電影全撤檔

▲考慮到影院密閉空間的病源傳播風險，大陸7部春節檔電影全撤檔。（圖／翻攝央視）

《北京》陸防範武漢肺炎 7部春節檔電影全撤檔

新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展，7部春節檔電影於23日先後宣佈退出春節檔，包括《熊出沒•狂野大陸》、《薑子牙》、《囧媽》、《緊急救援》、《唐人街探案3》、《奪冠》、《急先鋒》。《奪冠》在官方微博上表示，電影只是生活的一部分，生命和安全最值得珍惜，「電影為小，生命為大」。（澎湃新聞）

《浙江》電商平臺發力協調口罩供應

新型冠狀病毒肺炎疫情，電商平臺紛紛宣佈協調口罩生產。阿里巴巴23日表示，全國多個應急物資儲備廠家都「春節不停工」，1688、阿里國際站、淘寶、天貓等建立專項工作組，截至1月22日下午6點，已協調到92家國內口罩廠商，可統計的口罩現貨庫存共計4612.2萬隻。（澎湃新聞）

《上海》股市豬年收官日 滬指跌破3000點關口

A股三大股指23日低開低走，滬指一度跌逾3%，深成指和創業板指一度跌逾4%，抗流感概念逆市上漲。截至收盤，滬指跌破3000點關口，收報2976.53點，跌2.75%；深成指收報10681.90點，跌3.52%；創業板指收報1927.74點，跌3.32%。全天兩市成交8090億元（人民幣，下同），較前一交易日有所放量。北上資金中滬股通淨流出51.33億，深股通淨流出42.98億。（中新社）

《北京》陸國企超260兆同比增6.9%

大陸財政部近日發佈2019年1—12月國有及國有控股企業主要經濟指標，資料顯示，國有企業營業總收入625520.5億元（約新台幣260兆），同比增長6.9%，其中中央企業358993.8億元，同比增長6.0%；地方國有企業266526.7億元，同比增長8.2%。利潤方面，去年國有企業利潤總額35961.0億元，同比增長4.7%。其中，中央企業22652.7億元，同比增長8.7%；地方國有企業13308.3億元，同比下降1.5%。

▲ 易綱。（圖／新華社）

《北京》人行行長易綱：加強執法統籌，杜絕「多頭檢查、重複檢查」

人民銀行行長、依法行政工作領導小組組長易綱，主持召開人民銀行依法行政工作領導小組2020年度第一次會議。易綱強調，人民銀行系統將著力推動三方面工作，分別是進一步提高法治意識、強化法治思維，；完善立法體制機制，增強規則透明度和公信力，加快推動金融領域重大法律法規的制定工作，不斷完善審慎監管基本制度和人民銀行履職制度體系；深化執法機制改革，加強執法統籌，突出「風險為本」和「法人監管」，杜絕「多頭檢查、重複檢查」，不斷提高執法效能，確保金融風險早防範、早發現、早處置。（澎湃新聞）

《廣東》2019年31省份房地產投資公佈 廣東7兆居首

大陸國家統計局日前公佈31省份2019年房地產開發投資情況，廣東、江蘇、浙江三省房地產投資累計值均超萬億元。其中，廣東以15852.16億元（約新台幣7兆）穩居榜首，江蘇和浙江分別以12009.35億元和10682.97億元位居第二和第三。增速方面，海南、寧夏、河北、北京等4地同比增速為負。（中新經緯）

《四川》成都雙流國際機場迎來節前返程客流高峰

成都雙流國際機場22日計畫起降航班1104架次，其中加班飛行21架次，加班航班均投入在國內客源較集中的航線上，保證旅客能夠及時返鄉過年。據悉，春運前12天（10日至21日），雙流機場累計起降航班13084架次，安全運送旅客20.8萬人次，與去年同期相比，航班量和客流量分別增長了7.2%和11.81%。（成都日報）

《天津》2019年天津口岸對歐盟進出口增長

天津海關23日表示，2019年天津口岸對歐盟進出口總值為3067.7億元(人民幣，下同)，比上年同期增長3.2%，其中對歐盟出口987.4億元，增長4.7%；自歐盟進口2080.3億元，增長2.5%。另外，民營企業主體活力不斷攀升，對歐盟貿易中佔據近四成份額。（中新社）

▼天津夜景。（圖／CFP）