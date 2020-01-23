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武漢「封城」回不了台灣　台商會長：3人滯留「大多選前已返鄉」

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▲▼桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，保全 地勤人員 旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃園機場的旅客大多都戴上了口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

武漢市為防範肺炎疫情擴散，宣布從23日上午10點停駛各類大眾運輸工具，並關閉機場與火車站，往來台灣的12個航班也因此停航，傳出許多台商因此無法返台。對此，武漢台協會長蕭永瑞表示，據她了解，多數台商、台生已在選前及近幾日返台，但也的確有3名台商反映因機場關閉，無法回台相當焦急。

武漢機場23日宣布關閉，據交通部說法，台灣往來武漢的航班原先沒有停航，是為了把2000多名台商載回來，但現在「封城」之後，飛機飛不過去，等於往來的12個航班全面停駛。

武漢台協會長蕭永瑞在接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，交通部2000多人的數字不知是如何計算的，可能包含了前幾天已回台的，因為據她了解，是沒有這麼多台商因機場關閉無法返台，「武漢的台生、台商大部分都在選前就回台灣了，有一些人投完票又過來工作，但這幾日也陸續回去了，到小年夜還沒回去的人非常少，其中也有很多人是留在武漢過年的。」

▼武漢機場關閉，多個航班隨之取消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼因應武漢肺炎，華航飛武漢航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，蕭永瑞也指出，她的確有收到3名台商反映，因機場關閉，回不了台灣相當焦急，可能考慮待疫情趨緩後再返台，「武漢會實施這樣的措施，就是為了防止疫情擴散，雖然對民眾造成很多不便，但相信能降低病例往外輸出的情況。」

蕭永瑞並強調，先前有一名女台商明知身體出狀況，不馬上就醫，還吃退燒藥搭機回台，是非常危險的行為，「她這樣的行為，讓跟她同機的人都置身於感染風險中，而且還拖了那麼多天，不只害人，也害到自己。」

此外，在武漢就業的台青小陳（化名）表示，他跟幾個朋友原本都是買23日返台的航班，但凌晨得知機場即將關閉，半夜緊急收拾行李出門，趕在10點前離開武漢，轉往廣州搭飛機，「武漢的機場不知會關閉至何時，火車站也跟著關閉，不趕快先離開，大概就沒辦法回台灣過年了。」

▼疫情嚴峻，醫院人員全副武裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

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