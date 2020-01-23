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大半青春全奉獻公司　遠航員工陳情求復飛：不要讓我們中年失業

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▲▼遠航員工陳情。（圖／遠航提供）

▲遠航員工上午赴交通部及行政院陳情。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空去年爆出停飛危機，遠航董事長張綱維昨偕同投資人代表召開記者會，喊話只要民航局不廢證、開出復飛條件，新投資人團隊就會挹注30億元，維持上千名員工的工作權益。今（23）日小年夜，遠航各單位勞方代表，也前往交通部及行政院遞交陳情書，希望政府幫忙，不要讓他們中年失業。

遠航今約有10多位員工前往交通部及行政院遞交陳情書，行政院由汪志隆參議代表接受陳情連署書。陳情內容寫道，「我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自108年12月13日起暫停飛航任務。目前全公司約1千多名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意於最短時間內，全面復飛，恢復公司正常營運。」

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▲▼遠航員工陳情。（圖／遠航提供）

▲遠航員工陳情，懇請主管機關讓遠航再次飛上青天，保障全體員工工作權。（圖／遠航提供）

遠航員工表示，全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中有許多都是這樣大半青春奉獻給公司的資深員工，在這景氣低迷且過年的同時，員工了解公司一時財務困難，但如主管機關無法准許遠航復飛，公司沒有營收，所有員工的家庭將頓時失去依靠。

遠航員工說，希望藉此陳情書，表達遠東航空所有員工的期待。懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，讓公司有營收，讓新投資人順利將資金投入進來，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。

▲▼遠航員工陳情。（圖／遠航提供）

▲遠航員工懇求主管機關讓遠航復飛。（圖／遠航提供）

遠航員工自救委員會代表、遠航副總盧紀融昨也表示，她這段時間聽到員工需要貸款，卻被銀行拒絕，小孩學費年後要繳不知道怎麼辦，再加上聽到很多朋友在談論年終發多少，結果遠航卻是沒有領到薪水，心裡很不是滋味。

她說，遠航1957年創立，是63年歷史悠久的公司，張綱維董事長救了遠航10年，她現在要代表員工發聲，希望政府不要讓一千多個家庭中年失業，大家真的非常需要這份工作，希望政府高抬貴手，讓遠航復飛，協助新的經營團隊進駐，給予他們生存權、工作權。

▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張綱維說，願意讓度經營權，董事長換人當，簡單來說就是要募集30億，目前已可募集完畢。（圖／記者林敬旻攝）

針對昨天張綱維的說法，交通部回應表示，呼籲張董事長應優先照顧員工，去年12月13日張綱維出面召開記者會，表示停飛一切都是烏龍，申請復飛，但對資金到位的承諾已5度跳票。此外，預計在1月6日發放的員工薪水，至今也仍未發出。再過幾天即將過年，本部再次呼籲張董事長應負起照顧員工責任，並儘速發放積欠員工之薪資，讓員工好好過年。

另外，交通部強調，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請，惟為維護飛航安全，均須經過民航局五階段審查。如需經營國際線部分，資本額不得低於新台幣60億元；國內線部分，資本額不得低於新台幣15億元。

民航局則表示，遠航違反民用航空法第48條無預警停航，民航局根據事實認定，已經報請交通部廢止其民用航空運輸業許可證，遠航資金到位與否，與其無預警停航之事實無關。

▲遠東航空記者會，投資人代表蔡慧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲投資人代表蔡慧玲表示，蔡孟哲博士個人願出資15-20億元。（圖／記者林敬旻攝）

新投資人代表蔡孟哲發布聲明，為了遠航一千多名員工家庭生活，也為了離島民眾權益，只要政府給遠航復飛條件，本人將挹注資金投資，完成所有復飛條件，接手遠航經營權，目前準備的投資基金約15到20億元，且投資人不只一位，有數位投資人。張綱維也表示，願意讓度經營權，董事長換人當，簡單來說就是要募集30億，目前已可募集完畢。

蔡慧玲強調，希望政府挺企業，若民航局堅持廢證，投資人恐怕不會願意從頭再來。張綱維表示，只要開出復飛條件，資金就會進來，但若依然是廢證，資金就絕對是不會進來，他說，「希望民航局告訴我們復飛遠航要有多少資金、要做什麼，我們會立刻準備資料提報」。

▲▼遠航董事長張綱維聲明。（圖／遠航提供）

▲遠航董事長張綱維聲明。（圖／遠航提供）

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