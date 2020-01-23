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顛覆傳統新春看板設計　黃敏惠攜手可愛咕嘰鼠活潑團拜

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▲因應鼠年來到，嘉義市新春賀歲看板以市長黃敏惠及可愛咕嘰鼠家族為設計主軸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲因應鼠年來到，嘉義市新春賀歲看板以市長黃敏惠及可愛咕嘰鼠家族為設計主軸。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接2020金鼠年，嘉義市設計新春看板，跳脫傳統拜年恭喜呈現方式，在美學方面發揮更多想像力和行銷創意，例如用微型世界的概念來呈現圍爐、年糕等情境，秉持「創新、活潑、溫暖」的行銷風格，藉由在地設計師SMART(莊信棠)獨具的才華與巧思，再以電腦合成方式，將「可愛咕嘰鼠」家族插畫結合黃敏惠棚拍照片，打造嘉義市金鼠年最吸睛的風景。

▲因應鼠年來到，嘉義市新春賀歲看板以市長黃敏惠及可愛咕嘰鼠家族為設計主軸。（圖／記者翁伊森翻攝）

年夜飯又稱圍爐，象徵團圓、凝聚感情！看板中黃敏惠與咕嘰鼠們一同坐在餐桌前開心用餐，這也代表著滿滿一桌團圓飯菜，除了色香味俱全外，更是家人與家人之間最重要的情感維繫。另外還有年糕及發糕也是台灣過年中不可少的年貨，運用象徵年年高升的「年糕」，化身咕嘰鼠的家；而黃敏惠手中拿著「發糕」，更有發財高升之意，搭配起來譜出十足的歡樂年味！

▲因應鼠年來到，嘉義市新春賀歲看板以市長黃敏惠及可愛咕嘰鼠家族為設計主軸。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，為了展現積極創新的精神，聯手「可愛咕嘰鼠」家族向民眾拜年賀新禧，是回家團圓、來嘉旅遊必看亮點。

今年嘉義市政府觀光新聞處有別以往，引入創新元素設計新春看板及賀歲影片，讓嘉義市充滿溫馨、祝福、活潑、熱鬧滾滾的春節意象。

2020年為農曆庚子鼠年，鼠又為十二生肖之首，具有「開創、嶄新」的意涵。新春創意看板共設計了多種版本，分別在嘉義市願景館、嘉義市政府、嘉義公園、高鐵嘉義站及蘭潭等多處亮相，歡迎各位民眾在春節期間漫遊嘉義市時，一同與充滿趣味性的看板互動拍照，感受濃厚的過年團圓氣氛。

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