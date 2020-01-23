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武漢女醫生申請「常駐疫情第一線」：不用告訴我老公！也曾參與抗擊SARS

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▲▼武漢女醫生自願常駐疫情第一線。（圖／翻攝自人民日報）

▲武漢女醫生自願常駐疫情第一線。（圖／翻攝自人民日報）

記者鄭思楠／綜合報導

「此事我沒有告知明昌，個人覺得不需要告訴，本來處處都是戰場！」隨著疫情全面發展，武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學科女醫生張旃副教授18日寫下請戰書，申請長駐留觀室，對病人進行進一步的分檢工作。2003年，張旃就曾參加抗擊SARS，當時就職的醫院承擔了大量SARS病人救治工作。

據《人民日報》報導，張旃副教授所在的武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學II科，在本次疫情爆發出來之前已經治癒出院了兩批近10個病人，她從一開始就奮戰在一線，並隨手記錄下自己的所行所思。

根據她的記錄，這些病人來的時候很重，主要有發熱，基本都有呼吸困難，但經過科主任胡克教授帶領全科人精心診治，大概都在10到14天就明顯好轉出院了；後來，第二批5個病人經檢測確認為冠狀病毒感染。

此時，胡克、張旃等專家已高度警惕，要求患者出院後居家隔離，要求在院病人和家屬必須要戴口罩，同時將病人放在一起隔離，要求實習輪科醫生不得進病房，強化對醫護人員的保護。

▲▼武漢女醫生自願常駐疫情第一線。（圖／翻攝自人民日報）

▲工作照。（圖／翻攝自人民日報）

但疫情的傳播和病毒的殺傷力，超出了所有人的想像。她寫下，「週二上班，查房我戴上了N95的囗罩，我一般不戴N95，因為戴上後呼吸沒那麼順暢……，查完房，不與病人接觸後我換回了外科口罩，週二白天感身體疲乏無力，但無其他症狀……。」

「週三上午補休半天，週三自我感覺還可以，病情沒有進一步加重，週四清晨，身體略乏，但可忍受。」根據自己感受，張旃寫下了一份《關注身體給出的信號》，叮囑同在一線的醫護同行，千萬注意做好自我防護。

隨著疫情全面發展，張旃1月18日向武漢大學人民醫院黨委寫下了一封請戰書，「在一場看不見敵人的戰場，將無人可以倖免！我申請長駐留觀室，對病人進行進一步的分檢工作，好處在於不再需要不停的院內會診，可以減輕其他醫生的負擔，病人也可以獲得延續性治療，留觀室床位也可以流動起來。」她寫道，「如果領導們同意，請告之胡教授，同時停掉我的專家門診，另外，請加強留觀室的防護，固定下級醫生。」

寫下這篇請戰書時，她還特別註明，此事沒有告知自己的丈夫-同在武漢大學人民醫院工作的李明昌教授。不過，李明昌得知後只是悉心叮囑，「我是從別人朋友圈裡看到她的請戰書的，我堅決支持她的決定，但我更希望她能在救治病人的同時，保護好自己和同事，我等著你們凱旋歸來！」

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