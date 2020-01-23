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走春必備！這5款超實用App讓你過年免煩惱

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝） 

▲年假走春下載這5款App，讓你整趟行程都順順利利。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

春節假期回老家拜年或與家人規劃出遊，總是擔心叫不出久違長輩的稱謂嗎？擔心迷路、找不到停車位嗎？不知道要吃什麼嗎？不妨動用一些「科技」的力量，在手機內安裝幾個實用App，助你一臂之力吧！

查路況：高速公路1968

連假期間出門總是怕塞車，這款由交通部高速公路局發行的App不僅可供用戶查看即時路網交通狀況，還可估算行車時間，並提供替代道路資訊、服務區及天氣資訊等。若有需要，該App也支援單鍵快速直撥1968高速公路局客服，提供路況語音查詢、拖救請求及專人諮詢服務。

值得一提的是，該App也供查詢服務區車位的空位狀況，對中途需暫時休息一下的用戶來說相當實用。

查車位：停車大聲公

找停車位讓你煩躁不已嗎？宏碁旗下宏碁智通開發的停車大聲公App，收錄了相當齊全的停車場資訊，除了全台的停車場資訊外，也有台北、新北、基隆、桃園、新竹、台南、台中、高雄路邊停車格資訊。據該App的描述，其中的每一筆停車場資訊街由人工驗證核對，力求最正確的資料品質。

停車大聲公中結合了大數據預測技術，提供全台最多、最準確的即時車位資訊，同時顯示個停車場不同時段的停車費率，用戶可快速比較找到最便宜的車位，也支援地圖內快速搜尋，可事先查找好停車會再出發，省去在路上繞來繞去的浪費行為。

查環境：環境即時通

近幾年來，空汙問題屢屢引發討論，連世界衛生組織也將空氣污染訂為人類致癌物。過年出遊在玩得盡興之際更要玩得健康，為此，行前查詢環境狀況也必變得愈來愈重要了。環境即時通App提供用戶所在地鄰近的環境即時資訊，包括空氣品質、紫外線、鄉鎮天氣、河川水質及沙塵訊息，資料皆來自中央氣象局或地方環保局，讓用戶得以安心出門。

查美食：愛食記

愛食記內收錄了許多人氣部落客推薦的美食與食記，範圍遍及全台。其搜尋功能強大，類別相當多元，將餐廳種類與地點輸入後，系統會經交叉搜尋篩選出符合用戶需求的食記，若是覺得這樣漫無目的的搜尋太費時，也可直接查看 「附近熱門」，App將會根據用戶所在位置，推薦附近的美食餐廳，對一些臨時想找地方吃飯卻毫無頭緒的用戶來說相當實用。

查稱謂：三姑六婆 - 親戚稱呼計算機

華人親戚稱謂好複雜，過年團圓總是叫不出來，香港軟體開發商推出一款「三姑六婆 - 親戚稱呼計算機」App，幫助你快速「計算」長輩的稱謂。

該App的畫面上列出10種近親關係選項，用戶需依照血緣關係順序輸入。舉例來說，想知道妻子的哥哥如何稱呼，得先將性別設為「男」，然後輸入「妻」「的」「兄」「=」就可以找到結果「大舅」。需要注意的是，由於該App是由香港的公司開發，因此部分查詢結果可能會與台灣的稱呼方式略有不同。

目前該App提供「Lite」及「Pro」兩個版本，「Pro」在蘋果App Store上售價70元，並提供「反查詢」功能，可得知對方該如何稱呼自己。

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