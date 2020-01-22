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迎新春過「心」年！　春節歡喜法喜來這裡

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▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會  林佳予

過年擔心人擠人、塞車嗎?或是走累了沒地方坐著歇息?全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法，動靜均有。1月25日(初一)到2月12日(初八)禮拜《法華經》、共修《無量義經》祈平安，各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。

在北部地區，台北東區聯絡處、中山八德共修處、萬華靜思堂、大安聯絡處、基隆聯絡處等有相關活動。位於松山車站旁的慈濟台北東區聯絡處，初一至初八有平安健康-歡喜鑼、祝賀福來到、鼠來寶-童玩大街、金鼠報喜DIY等，還有平安麵、健康糕、吉祥菜品嚐；慈濟基隆聯絡處在初一到初三則有音樂饗宴、益智活動、點燈祈福、闔家團圓平安轉食輪等老少皆宜活動。

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

在桃竹苗地區，桃園靜思堂在初一到初八規劃了走春闖關趣、親子益智童玩、減塑你我他、福慧麵攤、歡樂滿人間等；而苗栗聯絡處初一到初五除了有紅包袋禪繞畫、喜來歡唱、祈福點福慧光明燈，更準備了咖啡香、烤地瓜、爆米花香、新春平安麵，讓人食指大動又能獲得法喜。

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

在中部地區，則是充滿濃濃懷舊古早味。慈濟台中分會初一至初三規劃了懷舊古早味大街、社教中心還準備了一系列表演；慈濟民權聯絡處在初一到初八也有跳加官迎新春、佛前發願點心燈、靜思語智慧籤、環保互動遊戲、太極迎春、歡樂美語歌唱賀新年、二胡演奏、能量舞等精彩節目。

彰化靜思堂在初一到初五規劃的古早味大街有三嬸婆古早柑仔店、環保回收小童玩春仔花、員林鹹酸甜、一生無量植福盆栽，還有燈籠、扇子、中國結、巧手編織藝術品等；南投草屯聯絡處則在初一準備了懷舊環保童玩互動區、古早味糕點、糖果、飲品、蔬食。而慈濟雲林聯絡處在初一到初三上午也邀請了茶人接待「喝好茶迎新春」。

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

在南部地區，善化聯絡處在初一有年味市集，台南靜思堂則在初一、初二有樂器演奏、民族舞蹈表演、老歌歡唱、以及茶道、花道、手語、國畫、禪繞畫、書法+色鉛筆等體驗，另外還有3D按摩精油舒壓。高雄靜思堂在初一到初三有綜合活動童趣互動區、DIY製作教學等。2月9日在佳里聯絡處舉辦新春蔬食園遊會，安平聯絡處則有音樂饗宴、闖關遊戲、環保惜福市集、新春年味大街。

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

在東部地區，台東靜思堂初一邀您來點燈祈福發好願、品嚐手做年味小點料理、淨斯資糧DIY，還有吊飾DIY等；花蓮靜思堂跟國立科工館結合展出的科普遊戲，在體驗湯姆熊遊戲又能獲得日常應知的資訊，讓您健康平安，過年期間闖關還有神秘小禮物喔！

慈濟基金會表示，新春期間全台慈濟「迎新春、來走春」春節期間活動如下，民眾可洽慈濟各地分會查詢。

▲▼全台慈濟分會新春期間舉辦一系列新春活動，有古早味年貨大街、手工DIY、童玩、音樂賞析等，或是坐下來品茗、品茶食、寫書法。各縣市慈濟會所「新春迎心年」活動均不同，敬邀闔家蒞臨感受不一樣的「新春迎心年」祈福。（圖／慈濟基金會提供）

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